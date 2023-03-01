«الشارقة الخيرية» تسعى لتوزيع 4 آلاف سلة رمضانية

الشارقة (الاتحاد)

دعت جمعية الشارقة الخيرية متبرعيها إلى دعم مشروعها الرمضاني «السلة الرمضانية» الذي يمثل رافداً من روافد العطاء والتكافل الاجتماعي لتمكين الأسر المتعففة من استقبال شهر رمضان المبارك، وقد وفرت لها الجمعية المؤن الرمضانية التي تكفي حاجتها طوال الشهر الكريم.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، أن جمعية الشارقة الخيرية تحرص على تنفيذ مشروع السلة الرمضانية بشكل متواصل على الأسر المتعففة، وتعول على دعم المحسنين وتبرعاتهم في الوصول إلى مزيد من المستحقين من خلال استهداف توزيع 4 آلاف سلة غذائية، فالجمعية لديها أعداد كبيرة من الأسر المتعففة، ونسعى جاهدين لرفع المخصصات التي تدعم الأسر المتعففة، وتركز على دعم الأقربين أولى من خلال الاستفادة من المشاركات المجتمعية، وقنوات التعاون القائمة مع عدد من الجهات المتعاونة.

وأشار أن السلة الرمضانية أحد المشاريع الرئيسة في الحملة الرمضانية، إذ تهتم الجمعية بدعم الأسر المتعففة قبيل حلول الشهر الكريم من خلال هذه الحزمة من المواد المتنوعة، وهي مبادرة مجتمعية تشجع أفراد ومؤسسات المجتمع كافة على الجود، وتعكس بها مدى الترابط بين شرائح المجتمع كافة، حيث الغني يعطي المتعفف، وجمعية الشارقة الخيرية تمثل حلقة الوصل في تنفيذ هذه العملية بين المتبرعين والمستحقين بشكل منظم ووفق آليات متبعة ونهج قويم، يركز على توصيل المساعدات لمستحقيها، لافتاً إلى أن قنوات المساهمة والتبرع متاحة أمام الجميع للمشاركة الكلية أو المساهمات الجزئية في مشروع السلة الرمضانية.