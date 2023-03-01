الخميس 2 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الشارقة الخيرية» تسعى لتوزيع 4 آلاف سلة رمضانية

«الشارقة الخيرية» تسعى لتوزيع 4 آلاف سلة رمضانية
2 مارس 2023 02:25

الشارقة (الاتحاد) 

دعت جمعية الشارقة الخيرية متبرعيها إلى دعم مشروعها الرمضاني «السلة الرمضانية» الذي يمثل رافداً من روافد العطاء والتكافل الاجتماعي لتمكين الأسر المتعففة من استقبال شهر رمضان المبارك، وقد وفرت لها الجمعية المؤن الرمضانية التي تكفي حاجتها طوال الشهر الكريم.
وأكد عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، أن جمعية الشارقة الخيرية تحرص على تنفيذ مشروع السلة الرمضانية بشكل متواصل على الأسر المتعففة، وتعول على دعم المحسنين وتبرعاتهم في الوصول إلى مزيد من المستحقين من خلال استهداف توزيع 4 آلاف سلة غذائية، فالجمعية لديها أعداد كبيرة من الأسر المتعففة، ونسعى جاهدين لرفع المخصصات التي تدعم الأسر المتعففة، وتركز على دعم الأقربين أولى من خلال الاستفادة من المشاركات المجتمعية، وقنوات التعاون القائمة مع عدد من الجهات المتعاونة.

أخبار ذات صلة
سيتي والتعاون يفتتحان «الجولة 24» في «دوري الأولى»
الشارقة تحتفي بأربعة أدباء أردنيين في عمّان

وأشار أن السلة الرمضانية أحد المشاريع الرئيسة في الحملة الرمضانية، إذ تهتم الجمعية بدعم الأسر المتعففة قبيل حلول الشهر الكريم من خلال هذه الحزمة من المواد المتنوعة، وهي مبادرة مجتمعية تشجع أفراد ومؤسسات المجتمع كافة على الجود، وتعكس بها مدى الترابط بين شرائح المجتمع كافة، حيث الغني يعطي المتعفف، وجمعية الشارقة الخيرية تمثل حلقة الوصل في تنفيذ هذه العملية بين المتبرعين والمستحقين بشكل منظم ووفق آليات متبعة ونهج قويم، يركز على توصيل المساعدات لمستحقيها، لافتاً إلى أن قنوات المساهمة والتبرع متاحة أمام الجميع للمشاركة الكلية أو المساهمات الجزئية في مشروع السلة الرمضانية.

الشارقة الخيرية
الإمارات
جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
شهر رمضان
رمضان
عبدالله سلطان بن خادم
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
اليوم 11:29
علماء يكتشفون ممرا في الهرم الأكبر بالجيزة
دنيا
علماء يكتشفون ممرا في الهرم الأكبر بالجيزة
اليوم 15:20
شولتس: سوف نحقق هدف حلف الأطلسي بإنفاق 2% من الناتج المحلي على الدفاع
عربي ودولي
شولتس: سوف نحقق هدف حلف الأطلسي بإنفاق 2% من الناتج المحلي على الدفاع
اليوم 15:07
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 15:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©