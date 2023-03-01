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فحص 856 خزان مياه في الشارقة

فحص 856 خزان مياه في الشارقة
2 مارس 2023 02:25

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن عدد الخزانات التي تم معاينتها وفحصها في المباني التجارية والمساجد بلغ 856 خلال عام 2022. وأكد المهندس عصام الملا، مدير إدارة محطات المياه والتحلية بالهيئة، أنه تم التركيز خلال عام 2022 على فحص الخزانات في القطاع السكني والسكني التجاري والمساجد للتأكد من نظافتها وسلامتها في هذه القطاعات الحيوية وعدم تركها لأوقات طويلة بدون صيانة.
وأشار إلى أهمية تركيب الخزانات الأرضية والعلوية المناسبة لكل منزل ومشروع واتباع المواصفات السليمة في تخزين المياه حرصا على صحة الأفراد وضرورة أن يكون حجم الخزان مناسباً لعدد أفراد الأسرة أو المستهلكين بحيث لا يكون حجمه صغيراً لا يكفي للاستهلاك ولا كبيراً بشكل مبالغ فيه، مما يجعل الماء راكداً ولا يتغير بشكل يومي ويتيح وسطاً مناسباً لتكون البكتيريا.
وأكدت المهندسة خلود النابودة رئيس قسم جودة المياه بالهيئة على أهمية اختيار الشركات التي تقوم بمهمة صيانة وتنظيف الخزانات من ضمن الشركات المعتمدة لدى الهيئة.

هيئة كهرباء ومياه الشارقة
الإمارات
الشارقة
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