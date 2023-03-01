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الإمارات

تفاهم بين «كليات التقنية» ومجموعة عبدالواحد الرستماني

عبد الرحمن العور خلال توقيع المذكرة (من المصدر)
2 مارس 2023 02:25

 دبي (الاتحاد)

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شهد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، حفل توقيع مذكرة التفاهم بين كليات التقنية العليا ومجموعة عبدالواحد الرستماني، والتي أقيمت في مقر الكليات بدبي، بحضور الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وهدى الرستماني، عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالواحد الرستماني، الرئيس التنفيذي للمشاريع.
وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك لدعم إعداد وتمكين الطلبة من المهارات المطلوبة وفق المستجدات المهنية والمهارية في سوق العمل، بما يمثل دعماً للمبادرات الوطنية الهادفة لرفع نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ورفع تنافسيتهم عالمياً، ورفد هذا القطاع الحيوي بالكفاءات الإماراتية.
وقع المذكرة كل من الشيخة هند المعلا، نائب مدير مجمع كليات التقنية للتوظيف والاقتصاد المعرفي، وناصر المضرب الأحمد، مدير إدارة العلاقات الخارجية وتطوير الأعمال في مجموعة عبدالواحد الرستماني.
ونصت المذكرة على تعاون الطرفين في إعداد برامج مشتركة للتدريب والتأهيل المتخصص للطلبة، وتأسيس مركز متخصص للهندسة الميكانيكية وقطاع السيارات، بحيث يتم تجهيزه وتشغيله على أعلى مستوى من التخصصية، ووفق معايير عالمية لتمكين الطلبة من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، بالإضافة إلى التعاون في إشراك الطلبة في المشاريع التي تنفذها مجموعة عبدالواحد الرستماني لحفزهم على الإبداع، ومنح حوافز مادية تشجيعية للطلبة المتفوقين وفق معايير محددة، أيضاً التأكيد على تعاون الطرفين في الأنشطة والفعاليات ذات الأهداف المشتركة، وبحث أي اقتراحات لأي من مجالات التعاون التي تصب في صالح الطلبة.

عبد الرحمن العويس
الإمارات
كليات التقنية العليا
فيصل العيان
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