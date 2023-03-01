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%75 استخدام القنوات الذكية لخدمات «ترخيص عجمان»

%75 استخدام القنوات الذكية لخدمات «ترخيص عجمان»
2 مارس 2023 02:25

عجمان (الاتحاد) 

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أكد العقيد سلطان خليفة بن حارب المهيري، رئيس مركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين بشرطة عجمان، أن المركز حقق نتائج نمو إيجابية في إسعاد المتعاملين والتحول الرقمي خلال العام الماضي، فقد بلغت نسبة استخدام القنوات الذكية 75% في المركز، بنسبة ارتفاع 26% مقارنة بعام 2021.
وأوضح مدير إدارة ترخص الآليات والسائقين، أن عدد المستفيدين من خدمات المركز بلغ 12561 متعاملاً خلال عام 2022، كما وصلت عدد المعاملات إلى 250 ألفاً و216 معاملة عبر القنوات الرقمية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سعي القيادة لتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة، واستراتيجية إسعاد المتعاملين بالقيادة العامة لشرطة عجمان.
‌‎وأكد العقيد سلطان المهيري، حرص شرطة عجمان على مضاعفة الجهود الرامية لإسعاد المتعاملين في توفير تجربة خدمات متميزة للمتعاملين، من خلال تصميم وإطلاق خدمات تتناسب بناء على رؤى واحتياجات المتعاملين، والتنوع في قنوات تقديم الخدمة، كما تطبق القيادة سياسة تحفيز المتعاملين الإيجابيين من خلال إشراكهم في تصميم وتطوير الخدمات الاستباقية، وتحسين تجربتهم الخاصة، والتي ساهمت في إطلاق عدد من الباقات حسب تصنيف المتعاملين.
وأضاف أن شرطة عجمان تسعى إلى تعزيز دور الشراكة وتحقيق التميز في تقديم الخدمات، حيث حققت مراكز فحص وتسجيل المركبات نتائج متميزة في زمن تقديم الخدمة، فقد بلغ معدل زمن تقديم خدمة فحص المركبة 10 دقائق، ما ساهم في رفع نسبة سعادة المتعاملين إلى 98.6%، مشيراً إلى أن شرطة عجمان تحرص على تطوير الخدمات، بالتعاون مع الشركاء من خلال إطلاق المبادرات التي تحسن تجربة المتعامل من خلال إيجاد خدمات ذكية ومتطورة تفوق توقعات المتعاملين.
من جانبه، قال النقيب علي محمد راشد النعيمي، رئيس قسم ترخيص الآليات ومشرف سعادة المتعاملين بالمركز، أن المركز يراعي جميع معايير الريادة في تقديم الخدمات بتحقيق المستهدفات الزمنية من خلال تنفيذ مبادرات ريادية متنوعة للمتعاملين والموظفين مثل مبادرة 5/5، ومبادرة بيئة سعيدة وإيجابية.
وأشار إلى أن المركز استطاع تحقيق معدل 1:24 دقيقة في مؤشر زمن تقديم الخدمة بانخفاض بنسبة 7% عن العام السابق، كما حقق معدل 0.54 ثانية في مؤشر زمن الانتظار بانخفاض بنسبة 53% عن العام السابق، مشيراً إلى أنه تم التركيز على أهمية تعزيز جودة الحياة وتحسين جميع العمليات التي من شأنها تسهيل وصول الخدمات للمتعاملين والمجتمع.‌‎

شرطة عجمان
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