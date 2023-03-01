تدشين التوسعة الجديدة لمركز «هاي هوبس الطبي» بدبي

دبي (الاتحاد)

أكد عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، اهتمام الهيئة البالغ بتنويع الاختصاصات الطبية، ولاسيما التخصصات النادرة، التي أصبحت علامة مميزة للقطاع الصحي في دبي، ونقطة جذب مهمة للباحثين عن العلاجات المتقدمة وبيئة الاستشفاء النموذجية، من داخل الدولة وخارجها. جاء ذلك لدى تدشين التوسعة الجديدة لمركز «هاي هوبس»، المتخصصة في علاج الأمراض النادرة لدى الأطفال من أصحاب الهمم.

ومع التوسعة الجديدة، ستتضاعف الطاقة الاستيعابية الحالية مما يتيح عقد 400 جلسة علاجية إضافية أسبوعياً ورعاية 100 طفل إضافي.وقال الكتبي: إن الهيئة تفتح آفاقاً رحبة أمام تأسيس المنشآت التخصصية والمتكاملة في خدماتها، كما أنها تعمل دائماً على إحاطة أصحاب الهمم بالرعاية الشاملة فائقة المستوى، وتوفير كل السبل التي تمكنهم من الحصول على الخدمات الطبية عالية الجودة، التي تلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم، وذلك استناداً إلى نهج مدينة دبي، بوصفها المدينة العالمية الصديقة لأصحاب الهمم.وقال الدكتور محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «يسعدنا كثيراً تدشين التوسعة الجديدة للمركز لنعزز الدعم للأطفال ذوي الهمم ولعائلاتهم في جميع أنحاء الإمارات والمنطقة».