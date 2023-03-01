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تفاهم بين شركة «صحة» و«زايد العليا لأصحاب الهمم»

حمد المنصوري وعبدالله الكمالي
2 مارس 2023 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بشأن التعاون المشترك والتنسيق فيما بينهما في مجال تقديم الخدمات العلاجية والوقائية المتميزة والدعم الطبي والاستشارات الطبية بمختلف أشكالها لأصحاب الهمم ومنتسبي المؤسسة. ووقع المذكرة عن شركة أبوظبي للخدمات الصحية، حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، وعن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة.
وأكد حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، أن توقيع الاتفاقية بين شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ممثلة في إدارة مستشفيات الظفرة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تهدف لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية المتميزة لأصحاب الهمم، وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية لهم بسهولة ويسر، يأتي ذلك تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة والقيادة الحكيمة الداعمة لأصحاب الهمم، وبما ينسجم مع أجندة الحكومة الهادفة إلى توفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع. من ناحيته، رحب عبد الله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا، بالتوقيع على مذكرة التفاهم استكمالاً لما تقوم به المؤسسة من خدمات ضمن منظومة الرعاية والتأهيل المتنوعة التي تقدمها لمنتسبيها، وانطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية والرؤية المشتركة فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وبناء مجتمع صحي مستدام، وفي ظل الجهود المبذولة في مجالي التغطية الصحية والرعاية الإنسانيّة لمنتسبي المؤسسة من فئات أصحاب الهمم.

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الإمارات
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