«تنمية المجتمع» بأبوظبي.. جهود بارزة لتعزيز العمل الاجتماعي

أبوظبي (وام)

أصدرت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أكثر من 200 رخصة مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية لمختلف تخصصات الرعاية الاجتماعية التي يتم ترخيصها من قبل الدائرة.

وأكد مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، الجهود التي تبذلها الدائرة باعتبارها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي وصولاً إلى حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة.

وقال إن دولة الإمارات تتميز بتعدد أهداف ومجالات العمل الاجتماعي التطوعي، مشيراً إلى أن الجمعيات ذات النفع العام تؤدي دوراً بارزاً وملموساً في النهوض بالمجتمع وتطويره استناداً إلى أهمية دورها في الارتقاء بشخصية الفرد باعتباره القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، ويمكن تعريفها بكل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بقصد تحقيق نشاط وهدف محدد دون الحصول على ربح مادي.

وعن الدور التنظيمي للدائرة في هذا القطاع في إمارة أبوظبي، قال مبارك العامري إنه في البداية صدر مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2020 لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، حيث تم تعريف دائرة تنمية المجتمع بالسلطة المحلية المختصة بشؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، مشيراً إلى أن هذه الجمعيات تنقسم إلى فئات عدة، منها جمعيات الخدمات العامة والثقافية وجمعيات مهنية ومسارح وإنسانية ونسائية وفنون شعبية، إضافة إلى جمعيات جاليات.

ولفت إلى أن إمارة أبوظبي تضم 81 جميعة ومؤسسة مرخصة يرجع بعضها إلى مطلع سبعينات القرن الماضي، حيث إن أول جمعية تم إشهارها في الإمارة كانت في عام 1973 وهي المقر الهندي الإسلامي، موضحاً الفرق بين الإشهار والترخيص، حيث إن الإشهار يتم من خلال وزارة تنمية المجتمع للإعلان عن تأسيس الجمعية أو المؤسسة ويرتبط بقرار وزاري بالإشهار، أما الترخيص فيتم من خلال دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي للسماح للجمعية أو المؤسسة بمزاولة نشاطها خلال فترة زمنية إلى حين تجديد الرخصة، ويتقدم المتعامل بطلب ترخيص الجمعية أولاً والذي تتم دراسته من قبل الدائرة، ثم رفع توصيات الإشهار إلى الوزارة، وبعد ذلك تأتي المرحلة النهائية وهي ترخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وبحسب المرسوم بالقانون لا يمكن لأي جمعية البدء بنشاطها في إمارة أبوظبي قبل الحصول على الرخصة من دائرة تنمية المجتمع.

قيم متأصلة

أكد العامري أن التطوع قيم متأصلة زرعها في داخلنا الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طب الله ثراه». وحول تنظيم التبرعات في إمارة أبوظبي، أوضح أنه تماشياً مع رؤية دائرة تنمية المجتمع بتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة، وحرصاً على حفظ أموال المتبرعين، تقوم الدائرة بالتنظيم والرقابة على أنشطة جمع التبرعات في إمارة أبوظبي، وذلك استناداً إلى القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية، وعليه تتطلع الدائرة نحو تفعيل خدمات جمع التبرعات وتقديمها من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة في الإمارة.