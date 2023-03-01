اليوم.. سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية

آمنة الكتبي (دبي)

ينطلق اليوم، سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي، وطاقم مهمة crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية، في أطول مهمة لرائد فضاء عربي، بعدما تم تأجيل الإطلاق يوم الاثنين الماضي، بسبب مشكلة تتعلق بالأنظمة الأرضية، ومن المقرر أن تنطلق المهمة في الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت الإمارات، فيما أكدت وكالة «ناسا» أن اختيار الموعد الجديد يستند إلى معالجة المشكلات التقنية التي تسببت في إلغاء الإطلاق الأول.

وتعد مهمة crew-6 أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، وأطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، كما ويضم طاقم المهمة إلى جانب سلطان النيادي كلاً من قائد المهمة رائد الفضاء ستيفن بوين «ناسا»، وقائد المركبة رائد الفضاء وارين هوبيرغ «ناسا»، واختصاصي مهمة رائد الفضاء أندري فيدياييف «روسكوزموس»، في حين يشمل الطاقم الاحتياطي للمهمة كلاً من: رائد الفضاء هزاع المنصوري، وقائد المركبة الفضائية ياسمين مغبيلي «ناسا»، وطيار أندرياس موجينسن من وكالة الفضاء الأوروبية، وكونستانتين بوريسوف من وكالة الفضاء الأوروبية.

ويقوم النيادي خلال المهمة بإجراء سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة من أجل التوصل إلى نتائج علمية مهمة حول الفضاء الخارجي، بالإضافة إلى مشاركته في برنامج توعوي وتثقيفي، وستسهم النتائج المتوقعة حول هذه المهمة بإفادة المجتمع العلمي وقطاع الفضاء عالمياً، كما ستجعل الإمارات أول شريك من خارج محطة الفضاء الدولية والدولة رقم 11 عالمياً التي ترسل رواد فضاء بمهمات طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، وتعمل على تدريبهم وإعدادهم للسير في الفضاء.

بدلة رواد الفضاء

تم تصميم كل بدلة من خلال شركة «سبيس اكس»، ويمكن أن توفر كل بدلة مصممة خصيصًا بيئة مضغوطة لجميع أفراد الطاقم على متن دراجون في مواقف غير نمطية، وتقوم هذه البدلة بتوجيه أنظمة الاتصالات والتبريد إلى رواد الفضاء على متن المركبة أثناء الرحلة المنتظمة، وتشمل الميزات الرئيسة خوذة فضاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد، وقفازات متوافقة مع شاشة اللمس، والطبقة الخارجية المقاومة للهب وحماية السمع أثناء الصعود والعودة.

مركبة دراجون

وتتميز مركبة دراجون الفضائية قادرتها على حمل ما يصل إلى 7 ركاب من وإلى مدار الأرض وما بعده، و تم تصميم الجزء المضغوط من الكبسولة لنقل الأشخاص والبضائع الحساسة بيئيًا، نحو قاعدة الكبسولة و هي دافعات مركبة دراجون، والتي تسمح بالمناورة المدارية.

وتم تصميم مركبة دراجون من قبل شركة سبيس إكس منذ البداية لنقل الأشخاص، وهي قادرة على نقل كل من رواد وكالة ناسا ورواد الفضاء من مختلف دول العالم إلى وجهات في المدار الأرضي المنخفض والقمر وما بعده.

وأثناء رحلتها إلى محطة الفضاء الدولية، تنفذ مركبة دراجون سلسلة من الحروق التي تضع المركبة بشكل تدريجي بالقرب من المحطة قبل أن تقوم بمناورات الالتحام النهائية، يليها ضغط الدهليز، وفتح الفتحة، ودخول الطاقم، و تتميز مركبة دراجون التابعة لشركة «سبيس اكس» على قدرتها على حمل ما يصل إلى 6000 كجم من البضائع إلى محطة الفضاء الدولية وإعادة 3000 كجم من البضائع إلى الأرض، وحتى الآن، قامت دراجون بأكثر من 20 رحلة إلى المحطة.

أطعمة رواد الفضاء

وفقاً للمعايير العلمية، يتناول رواد الفضاء وجبات غذائية سائلة تختلف درجة لزوجتها، وبحسب مختبر أنظمة الغذاء في «ناسا»، فإن من الضرورة أن يتناول الرواد أقراص الفيتاميات والمعادن بانتظام، ووجبة طعام سائلة، إلى جانب أطباق الطعام المختلفة، حتى إذا لم يكن مماثلاً للطعام المعدّ في المنزل، أو في بيئة طبيعية.

كما تشمل قائمة الطعام على متن محطة الفضاء الدولية المقبلات مثل الحساء والأجبان، والوجبة الرئيسة، وتشمل الأسماك ولحوم الدجاج أو البقر، والحلويات، إضافة إلى المشروبات مثل الشاي والعصائر، حيث تكون وجبات رحلات الفضاء عادة على شكل معجون في أنابيب، وهذه يتم تناولها مباشرة ولا يمكن تسخينها، أو على شكل معلبات تحتوي على الطعام في صورة متماسكة القوام أو وفي صورة مجففة يتم إضافة الماء إليها، ويمكن تسخينها في معدات خاصة لمدة تتراوح بين 5 و7 دقائق، ومن المرجع أن تتوافر المأكولات الإماراتية ضمن رحلة سلطان النيادي، وهي المضروبة والصالونة والبلاليط، حيث سبق توفيرها ضمن مهمة هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.