«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار في مارس

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد تقرير السمات المناخية لشهر مارس، والصادر عن المركز الوطني للأرصاد، تأثر الدولة بمرور منخفضات جوية سطحية وعلوية متجهة من الغرب إلى الشرق، في بعض الحالات تتعمق المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا على المنطقة مما يؤدي إلى تكون سحب ركامية مصحوبة بأمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، خاصة على المناطق المكشوفة، والرياح السائدة تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على آخر الليل والصباح، تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر. وأوضح التقرير أن شهر مارس يعتبر الشهر الأخير من شهور الشتاء، حيث تبدأ معه درجات الحرارة في الارتفاع، خاصة خلال النصف الثاني منه، إذ يبدأ فصل الربيع جغرافيا في الحادي والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً شمالاً نحو مدار السرطان، كما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر فبراير، خاصة مع النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 51%، وتظل الفرص مهيئة لتشكل الضباب/ الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة. وأشار التقرير إلى إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية، وبين أن متوسط درجــات الحرارة، يتراوح ما بين 22 و25°م، أما متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 27 و32°م، وعن متوسط درجة الحرارة الصغرى، فتتراوح ما بين 16 و19°م، وأن أعلى درجة حرارة سجلت 43.1° في سيح السلم وسويحان سنة 2018، وبين أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2019 والتي بلغت 1.0°م.

وعن حركة الريـاح، لفت إلى أن متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة، وأن أعلى سرعة رياح 123 (كلم/س) في دلما سنة 2020، وكانت أعلى هبة رياح (كلم/س) 130 في مطار البطين سنة 2016، وحول الـرطـوبـة، أما متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 51%، أما متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 70% إلى 84%، متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 19% إلى 33%، أما الضبــاب، فكانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية في سنة 2010، وحول الأمطار كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 300 ملم على الشويب في سنة 2016.

انخفاض في درجات الحرارة

أدى امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، إلى تهيئة الفرصة لتكوّن سحب ركامية تصاحبها أمطار، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، على مناطق متفرقة، ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وساد أمس طقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً، وقد تتكون بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية.