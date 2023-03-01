«النقل المتكامل» يستعرض مشاريع ومبادرات ذكية

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن مشاركته في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز ثقافة وقيّم الابتكار والإبداع في قطاع النقل العام، سلط مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، من خلال تفاعله مع شهر «الإمارات تبتكر 2023» الذي اختتم أمس الأول، الضوء على عدد من المشاريع والمبادرات المبتكرة التي ترتقي بجودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل العام، وتسهم في إرساء بيئة نقل ذكية ومستدامة تسهل حركة تنقل سكان الإمارة وروادها، وتعزز الأمن والسلامة على الطرق، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق رؤية القيادة الحكيمة.

وأوضح مركز النقل المتكامل أن شهر الإمارات للابتكار يمثل فرصة مهمة لتعزيز ثقافة الابتكار على مستوى الدولة، وتسليط الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع الذكية والحلول المبتكرة التي ترفع من كفاءة العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتدعم التنمية المحلية والتطور في مختلف جوانب الحياة. وأضاف أن شهر الإمارات للابتكار يشكل فرصة مهمة لبناء القدرات وتطوير المواهب والكفاءات الوطنية. إلى ذلك، شارك مركز النقل المتكامل في شهر «الإمارات تبتكر 2023» بحزمة من المشاريع والمبادرات المبتكرة استعرضها في معرض خاص أُقيم تزامناً مع هذه المناسبة في مقره الرئيسي بأبوظبي، وشارك فيه عدد من الشركاء.