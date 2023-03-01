الخميس 2 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«النقل المتكامل» يستعرض مشاريع ومبادرات ذكية

مركز النقل المتكامل قدم حزمة من المشاريع والمبادرات المبتكرة (من المصدر)
2 مارس 2023 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سيتي والتعاون يفتتحان «الجولة 24» في «دوري الأولى»
"العربية أبوظبي" تبدأ رحلاتها المباشرة إلى باكو

ضمن مشاركته في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز ثقافة وقيّم الابتكار والإبداع في قطاع النقل العام، سلط مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، من خلال تفاعله مع شهر «الإمارات تبتكر 2023» الذي اختتم أمس الأول، الضوء على عدد من المشاريع والمبادرات المبتكرة التي ترتقي بجودة الخدمات المقدمة في قطاع النقل العام، وتسهم في إرساء بيئة نقل ذكية ومستدامة تسهل حركة تنقل سكان الإمارة وروادها، وتعزز الأمن والسلامة على الطرق، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق رؤية القيادة الحكيمة.
وأوضح مركز النقل المتكامل أن شهر الإمارات للابتكار يمثل فرصة مهمة لتعزيز ثقافة الابتكار على مستوى الدولة، وتسليط الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع الذكية والحلول المبتكرة التي ترفع من كفاءة العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتدعم التنمية المحلية والتطور في مختلف جوانب الحياة. وأضاف أن شهر الإمارات للابتكار يشكل فرصة مهمة لبناء القدرات وتطوير المواهب والكفاءات الوطنية. إلى ذلك، شارك مركز النقل المتكامل في شهر «الإمارات تبتكر 2023» بحزمة من المشاريع والمبادرات المبتكرة استعرضها في معرض خاص أُقيم تزامناً مع هذه المناسبة في مقره الرئيسي بأبوظبي، وشارك فيه عدد من الشركاء.

شهر الإمارات للابتكار
الإمارات
أبوظبي
الابتكار
شهر الابتكار
مركز النقل المتكامل
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
اليوم 11:29
علماء يكتشفون ممرا في الهرم الأكبر بالجيزة
دنيا
علماء يكتشفون ممرا في الهرم الأكبر بالجيزة
اليوم 15:20
شولتس: سوف نحقق هدف حلف الأطلسي بإنفاق 2% من الناتج المحلي على الدفاع
عربي ودولي
شولتس: سوف نحقق هدف حلف الأطلسي بإنفاق 2% من الناتج المحلي على الدفاع
اليوم 15:07
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 15:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©