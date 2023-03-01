«أشغال الفجيرة» تنجز المرحلة السادسة للطرق الداخلية

الفجيرة (وام)

تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أنجزت دائرة الأشغال والزراعة في حكومة الفجيرة المرحلة السادسة من شبكة الطرق الداخلية بطول 60.89 كيلومتر.

وتوزعت أعمال الطرق الداخلية في مختلف مناطق الفجيرة، وشملت الفرفار، والحيل الصناعية، والوريعة، والحلاة الصناعية، والمنطقة الصناعية بدبا الفجيرة، وضدنا، وشارع الخليبية - ومربض للشاحنات، وشرم، ومريشيد، ومستشفى الفجيرة، والسيجي، وقرية الحيل، وشارع الملك فيصل، ورول ضدنا. ويأتي مشروع إنجاز الشبكة الداخلية للطرق ضمن خطط ومشاريع حكومة الفجيرة لتقديم خدمات التنقل لأفراد المجتمع ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة العالمية.