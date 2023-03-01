الخميس 2 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«امتيازات» للمقاولين في عجمان

محمد المهيري
2 مارس 2023 02:25

عجمان (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
سيتي والتعاون يفتتحان «الجولة 24» في «دوري الأولى»
38 نزالاً في بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان البدء بمنح المقاولين ومكاتب الاستشارات المميزة بطاقة «NFT» المتضمنة لحزمة من الامتيازات، في إطار سعيها الدائم لرفع كفاءة المقاولين والاستشاريين بالإمارة، وخلق بيئة تنافسية للإبداع في مجال البناء والتشييد.
وأوضح الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية ببلدية عجمان، أن الدائرة تسعى دائماً لتبني الأفكار المبتكرة الساعية للتحسين والتطوير، وعليه تبنت اعتماد استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال «إن إف تي»، لتكون الدائرة الأولى على مستوى الإمارة في تطبيق المشروع الرقمي.
من جهته، بين المهندس خليفة عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المباني بالدائرة، أن إدارة المباني دشنت المشروع تزامناً مع شهر الإمارات تبتكر 2023، في إطار حرصها على إطلاق مشاريع نوعية بلمس أثرها الجميع، وتحقق أفضل النتائج في مجال التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات الرقمية في خدمات وعمليات التشييد والبناء، بما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي الممثل في التطوير المستدام لقطاع البناء والتشييد.
وقال خليفة الفلاسي: «إن الدائرة ارتأت منح مجموعة من المقاولين ومكاتب الاستشارات البطاقة من الحاصلين على تقييم بنسبة 92% فما فوق في نظام تصنيف النجوم لأدائهم المتميز والجودة في العمل»، لافتاً إلى أن الاختيار تمركز حول مجموعة متميزة ليضمن تمتعهم بامتيازات متعددة، ومن ضمنها أولوية التدقيق وزيادة عدد المشاريع بنسبة تقدر بـ 20%.

دائرة البلدية والتخطيط
الإمارات
عجمان
محمد المهيري
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
اليوم 11:29
علماء يكتشفون ممرا في الهرم الأكبر بالجيزة
دنيا
علماء يكتشفون ممرا في الهرم الأكبر بالجيزة
اليوم 15:20
شولتس: سوف نحقق هدف حلف الأطلسي بإنفاق 2% من الناتج المحلي على الدفاع
عربي ودولي
شولتس: سوف نحقق هدف حلف الأطلسي بإنفاق 2% من الناتج المحلي على الدفاع
اليوم 15:07
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 15:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©