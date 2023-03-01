«امتيازات» للمقاولين في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان البدء بمنح المقاولين ومكاتب الاستشارات المميزة بطاقة «NFT» المتضمنة لحزمة من الامتيازات، في إطار سعيها الدائم لرفع كفاءة المقاولين والاستشاريين بالإمارة، وخلق بيئة تنافسية للإبداع في مجال البناء والتشييد.

وأوضح الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية ببلدية عجمان، أن الدائرة تسعى دائماً لتبني الأفكار المبتكرة الساعية للتحسين والتطوير، وعليه تبنت اعتماد استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال «إن إف تي»، لتكون الدائرة الأولى على مستوى الإمارة في تطبيق المشروع الرقمي.

من جهته، بين المهندس خليفة عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المباني بالدائرة، أن إدارة المباني دشنت المشروع تزامناً مع شهر الإمارات تبتكر 2023، في إطار حرصها على إطلاق مشاريع نوعية بلمس أثرها الجميع، وتحقق أفضل النتائج في مجال التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات الرقمية في خدمات وعمليات التشييد والبناء، بما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي الممثل في التطوير المستدام لقطاع البناء والتشييد.

وقال خليفة الفلاسي: «إن الدائرة ارتأت منح مجموعة من المقاولين ومكاتب الاستشارات البطاقة من الحاصلين على تقييم بنسبة 92% فما فوق في نظام تصنيف النجوم لأدائهم المتميز والجودة في العمل»، لافتاً إلى أن الاختيار تمركز حول مجموعة متميزة ليضمن تمتعهم بامتيازات متعددة، ومن ضمنها أولوية التدقيق وزيادة عدد المشاريع بنسبة تقدر بـ 20%.