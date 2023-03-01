حملة لصيانة الأرصفة ومسارات المشاة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، حملة لصيانة الأرصفة المتهالكة والمتضررة، وإعادة تأهيل مسارات المشاة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، وذلك بهدف تعزيز معايير الاستدامة، والارتقاء بمكونات البنية التحتية الحديثة القادرة على مواكبة حجم النمو والتطور والازدهار الذي تشهده إمارة أبوظبي، وبالشكل الذي يضمن توفير أرقى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز المظهر الجمالي العام.

وضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية المدينة، عمل المركز على إعداد خطة لصيانة الأرصفة بكامل جزيرة أبوظبي، حيث تم إعداد خطة شاملة لصيانة الأرصفة تشتمل على: بلاط، كربستون، إنشاء منحدرات على مسارات المشاة، حيث تم تقسيم أعمال صيانة الأرصفة إلى أربع مراحل زمنية، وسيتم استكمال الخطة لتغطي كامل العام 2023.

ويعمل المركز على تنفيذ أعمال صيانة شاملة لأحجار الكربستون بالشوارع الرئيسية والحيوية، وإنشاء منحدرات بمسارات المشاة بكامل شوارع جزيرة أبوظبي، وصيانة وطلاء الأرصفة المتضررة والباهتة، وإعادة تأهيل ممرات المشاة.

وقد تم البدء بأعمال إنشاء منحدرات لمسارات المشاة في جزيرة أبوظبي، حيث تم تنفيذ منحدرات بمسارات المشاة في شارع الشيخ راشد بن سعيد، وجارٍ استكمال الخطة، حيث سيتم البدء بالمرحلة الأولى في شارع الفلاح.

وضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية الشهامة، يعمل المركز على تنفيذ أعمال صيانة وإعادة الصبغ لأحجار الكربستون وبلاط الأرصفة في منطقة الشهامة القديمة، ومنطقة السمحة غرب، ومنطقة الباهية الجديدة والقديمة، ومنطقة الرحبة، ومنطقة الصدر، ومنطقة الفلاح الجديدة، ومنطقة مطار أبوظبي الدولي.

صيانة

تشمل أعمال الصيانة الشاملة والطلاء لأحجار الكربستون، الشوارع التالية: شارع سلطان بن زايد الأول (بين تقاطع إشارة شارع هزاع بن زايد الأول وتقاطع شارع الكورنيش)، وشارع الشيخ راشد بن سعيد (بين تقاطع شارع محمد بن خليفة وتقاطع شارع الكورنيش)، وشارع الخليج العربي (بين تقاطع شارع محمد بن خليفة وتقاطع شارع الكورنيش)، وشارع الكورنيش (بين تقاطع شارع الخليج العربي وتقاطع شارع الميناء)، وشارع زايد الأول (بين تقاطع شارع الخليج العربي وتقاطع شارع الشيخ زايد)، وشارع الشيخة فاطمة بنت مبارك (بين تقاطع شارع الشيخ زايد وتقاطع شارع الخليج العربي)، وشارع مبارك بن محمد (بين تقاطع شارع محمد بن خليفة وتقاطع شارع خليفة بن شخبوط).

إعادة الصبغ

يعمل مركز بلدية مدينة زايد على تنفيذ أعمال صيانة وإعادة الصبغ لأحجار الكربستون في العديد من الشوارع، مثل: شارع الاتحاد في منطقة ربدان، وشارع الأنوار في مدينة محمد بن زايد، وشارع المريف في مدينة خليفة، وشارع القناة في منطقة شاطئ الراحة، وشارع نسيم البر في مدينة شخبوط.

أما مركز بلدية مصفح، فيعمل على صيانة وإعادة الصبغ لأحجار الكربستون وبلاط الأرصفة في الشوارع الرئيسية بمنطقة مصفح الصناعية في الشوارع أرقام: 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18، بينما يعمل مركز بلدية الوثبة على صيانة وإعادة الصبغ لأحجار الكربستون في العديد من الشوارع منها: شارع البوادر، وشارع التوعية، وشارع القديم، وشارع الخليل، وشارع المذياع، وشارع المتتالي.