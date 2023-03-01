«حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز» تكرم 73 متميزاً

دينا جوني (دبي)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرّم الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الفائزين في الدورة الخامسة والعشرين من جوائز المؤسسة في الحفل الختامي الذي انعقد أمس في قاعة المسرح بمكتبة محمد بن راشد في دبي.

حضر حفل التخريج للفائزين الذي بلغ عددهم 73، معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، إلى جانب العديد من المسؤولين.

وفي كلمته خلال الحفل الختامي، قال الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة: «نحتفل اليوم معاً بخمسة وعشرين عاماً كرستها المؤسسة في خدمة التعليم، وعملت فيها على مساندة النهضة التعليمية التي تتواصل برعايةٍ كريمة من القيادة الرشيدة، وتحقيق رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم-طيب الله ثراه- الذي لطالما اعتبر أن التعليم هو الأساسُ في بناء الإنسان، وأن تحفيز الإبداع وتشجيع التميز التعليمي، يسهمان في إعداد جيلٍ قادرٍ على دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار والرفاهية للبشرية، فجاءت مبادرتُه بإنشاء جائزةٍ للأداء التعليمي المتميز في عام 1998، لتبدأ قاطرةُ التميز في السير، وقد ركبناها معاً وشهدنا فيها مراحلَ تطورها وإنجازاتها وتحولها من برنامجِ تدريبٍ وتحفيزٍ وتكريمْ، إلى مؤسسةٍ مرموقةْ، تُسهم في دعم التعليم محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتقدم نفسها كنموذجٍ للمبادرات الناجحة، والقادرة على دعمِ وتمكينِ التعليم، ليكون أكثر استجابةً للتحديات العالمية».

وأضاف الرئيس الأعلى للمؤسسة: «اليوم نكرّم اثنين وسبعين من الفائزين في مختلف جوائز الدورة الخامسة والعشرين المحلية والخليجية والدولية، لتكتمل سعادتنا بهذا الفوج من المتميزين، ونبارك للفائزين أداءهم الجدير بلقب التميز وانضمامهم إلى كوكبة المتميزين والمبدعين، ونقول لهم إننا فخورون بكم بقدر فخرنا بما قدمته المؤسسة على مدى خمسةٍ وعشرين عاماً آملين أن نواصل الريادة في التميز التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين». بدوره، قال معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «إن جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز أصبحت تلعب دوراً كبيراً في دعم التميز التعليمي والموهوبين والمبتكرين من خلال العديد من البرامج والمشروعات التي أيضاً تستهدف مساندة جهود تحسين التعليم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكداً أن المؤسسة تفخر بهذه الشراكات التي حققت حتى الآن جانباً من الطموحات التي تتطلع إليها المؤسسة».

بدوره، قال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «نبارك للفائزين في الجوائز وليكن هذا الفوز نقطة البداية لبذل المزيد من الجهود وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات، ونتمنى التوفيق لمن يحالفهم الحظ هذه الدورة ببذل المزيد من الجهود وصنع مزيد من النجاحات في الدورات القادمة».

راشد بن حمدان لدى تكريمه الطالب حمدان المرزوقي (تصوير: حسن الرئيسي)

«لكل مجتهد نصيب»

للمرة الثالثة، حقق الطالب حمدان المرزوقي في الصف الثامن في مسار النخبة في مدرسة عمر بن الخطاب في دبي الفوز عن فئة الطالب المتميز. وقال إن النجاح غايته والفوق هدفه، وإنه بتميزه يصنع الفرق لأن الغاية ليست الوصول إلى القمة وإنما المحافظة على مسيرة النجاح.

وأشار عقب حفل التكريم إلى أن وصوله إلى جائزة الطالب المتميز جاء أولاً بفضل تفوّقه الأكاديمي الذي حافظ خلال مسيرته الدراسية على تميزه في جميع المواد التعليمية. ولفت إلى أنه متميز أيضاً في مجال التصميم والتكنولوجيا وابتكار مجسّمات باستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى موهبته في العزف على آلتي الأورغ والبيانو.

وأكد أن تميزه جاء بفضل دعم والدته ومدرسته، بالإضافة إلى ثقته بقدراته ويقينه بأن «لكل مجتهد نصيباً». وحصل المرزوقي على جوائز عديدة على مستوى الدولة، الأمر الذي يسهّل عليه المشاركة في جائزة حمدان التعليمية على الرغم من المعايير الجديدة المرتفعة التي وضعتها للدورة الـ25.