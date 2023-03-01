انطلاق أعمال منتدى مهارات المستقبل والتوظيف في جامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة صباح أمس «منتدى مهارات المستقبل والتوظيف» لاستكشاف مستقبل التعليم وفرص العمل القائمة على المهارات في توظيف الطلبة لتلبية احتياجات المستقبل، وذلك في مسرح المبنى الهلالي بالحرم الجامعي.

حضر فعاليات المنتدى الذي عقد ضمن فعاليات «الإمارات تبتكر 2023» ونظمته كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة، كلٌّ من ماثيو إيفانز، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور حسن النابودة، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، والدكتور يحيى المرزوقي، المدير التنفيذي للوحدة الاستشارية في مجلس «توازن»، وجاستن دان، رئيس الموارد البشرية في الإمارات وقطر لمجموعة تاليس الدولية، وعدد من الخبراء والمتحدثين من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية، وطلبة الجامعة.

وأوضحت الدكتورة خولة الكعبي، الأستاذ المشارك بقسم الجغرافيا والاستدامة الحضرية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات: «تأتي انطلاقة منتدى مهارات المستقبل والتوظيف ضمن فعاليات الإمارات تبتكر، حيث تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الخطوات السباقة للاستثمار في مواردها البشرية، وتزويد الشباب والطلبة بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل».