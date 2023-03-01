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الإمارات

جامعة دبي شريك أكاديمي لـ«هاكاثون الإمارات 6»

جامعة دبي
2 مارس 2023 02:24

دبي (الاتحاد)

تشارك جامعة دبي شريكاً أكاديمياً لهاكاثون الإمارات في دورته السادسة الذي تقام فعالياته تحت شعار «تحديات اليوم.. حلول الغد»، وتنظمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بالشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والجامعات الوطنية والقطاع الخاص.

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وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، رئيس لجنة تحكيم الهاكاثون هذا العام، أهمية هذه المسابقات في تشجيع وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بين جميع فئات المجتمع، وكذلك دوره الفعال والإيجابي في دعم منظومة الابتكار على مستوى الدولة، والذي يتعاظم عاماً بعد عام على المستويات كافة بداية من الجهات الحكومية والاتحادية، ومروراً بالجامعات والمؤسسات الأكاديمية، ومؤسسات القطاع الخاص وانتهاء بالأفراد.

دبي
الإمارات
جامعة دبي
هاكاثون الإمارات
عيسى البستكي
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