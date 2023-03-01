جامعة أبوظبي تدشن مختبراً للطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت كلية الهندسة في جامعة أبوظبي، مختبراً بحثياً حديثاً للطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد في حرم الجامعة بأبوظبي، وذلك في إطار جهودها الدؤوبة لرفد طلبتها بفرص تعليمية مميزة، وتماشياً مع أجندة الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيسهم المختبر المجهز بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد المتقدمة في إنشاء نماذج أولية للهياكل الخرسانية، وإنتاج أشكال وتصميمات معقدة يصعب إنجازها باستخدام طرق البناء التقليدية.

حضر مراسم الافتتاح البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والباحثين المساعدين والطلبة المشاركين في البحث.

وسيوفر المختبر لأعضاء هيئة التدريس والطلبة أحدث معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما فيها طابعة «غانتري الخرسانية ثلاثية الأبعاد» التي تعد الأولى من نوعها في مختبر جامعي في دولة الإمارات، والتي تتميز بقدرتها على بناء نماذج وهياكل خرسانية متنوعة على مستوى مخبري، مثل الأعمدة والعوارض والجدران، وذلك بأشكال وأحجام مختلفة.

وقال البروفيسور غسان عواد «نحن سعداء بافتتاح هذا المختبر الحديث للطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد التي تعد تقنية متقدمة في مجال تكنولوجيا البناء. ونسعى من خلال هذا المرفق المتطور إلى تزويد طلبتنا وأعضاء هيئة التدريس بالأدوات والموارد اللازمة لإطلاق أفكار جديدة وتعزيز الابتكار في هذا المجال».

يأتي المختبر ثمرة فوز جامعة أبوظبي مؤخراً بمنحة «أسباير» المرموقة التي يقدمها «مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة» في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيعكف فريق البحث، الحائز الجائزة، بقيادة الدكتور سامر المارتيني، والدكتورة ريم صابوني على دراسة تكنولوجيا الطباعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد، وتحديد أهميتها في تعزيز الاستدامة وتطوير قطاع البناء الحيوي في دولة الإمارات.