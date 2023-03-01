«حمدان بن محمد الذكية» تنظم «الابتكار لغدٍ أفضل»

دبي (الاتحاد)

نظَّمت جامعة حمدان بن محمد الذكية يوم الابتكار، تحت شعار «قيادة المستقبل: الابتكار لغد أفضل»، في إطار رؤية الجامعة لترسيخ ثقافة الابتكار والمضي قُدُماً بتوظيفه في إحداث نقلةٍ نوعية ضمن العملية التعليمية، وتماشياً مع التوجُّهات الوطنية لدفع عجلة الابتكار كمُرتكزٍ لتحقيق الاستراتيجيات التنموية الطموحة، ودعماً لمُستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للابتكار».

وتضمَّن يوم الابتكار أجندةً حافلةً بالأنشطة الإبداعية والتحديات المحفزة للابتكار، والجلسات التفاعلية والحوارية حول الابتكار وريادة الأعمال، ودور التعليم في تعزيز الابتكار. وأقيمت الفعاليات في حرم جامعة حمدان بن محمد الذكية، بحضور أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، وبمشاركة أكثر من 100 من الدارسين و300 من طَلَبة المدارس. كما شهدت الفعاليات حضور كوكبةٍ من رواد الأعمال ومجموعةٍ من الرعاة، من ضمنهم «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، و«ليد فينتشرز لخدمات إدارة المشاريع»، و«هيومانيتي وورك». وشمل نطاق الفعاليات كلية إدارة الأعمال والجودة، وكلية التعليم الإلكتروني، وكلية الدراسات الصحية والبيئية، إلى جانب عدد من إدارات وأقسام الجامعة.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «يجسد شهر الإمارات للابتكار الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما قيادتنا الرشيدة لتعزيز ثقافة الابتكار، والإرث المتميز للدولة في توظيف الابتكار كإحدى المسرعات الرئيسية للتنمية المستدامة».

وقالت الدكتورة شيماء الهرمودي، أستاذ مساعد في كلية إدارة الأعمال والجودة بالجامعة: «يأتي يوم الابتكار في إطار التزام جامعة حمدان بن محمد الذكية بالمضي قُدُماً في الإسهام بتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات والرؤى الوطنية لتعزيز الابتكار كأداة أساسية للارتقاء بكفاءة وجودة العمليات، وإحداث نقلاتٍ نوعية في مُختلف القطاعات، لاسيما التعليم».