يوم مفتوح في الحرم الجامعي لنيويورك أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي استضافة يوم مفتوح في الحرم الجامعي لأول مرة ظهر يوم 18 مارس، ويمكن لجميع الراغبين حضور الفعالية مجاناً.

ويقدم حرم الجامعة في جزيرة السعديات تجربة استثنائية تتضمن فعاليات متنوعة حيث يمكن للزوار على مدار اليوم التجول في المساحات المخصصة للتعلم والمرافق الترفيهية والالتقاء بمجموعة مرموقة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، كما يمكنهم زيارة مراكز الأبحاث التفاعلية المختصة والاطلاع على مواضيع مختلفة حول علم الأعصاب والإنتاج الصوتي والتصميم الذي يركز على الإنسان والتعرف على الحياة الجامعية.

وتتضمن الفعاليات جولات في رواق الفن والمعرض الجديد «المتغير الثابت» برفقة المرشدين، وورشة عمل بعنوان «دليل الشباب» حيث يمكن للأطفال إنشاء دليلهم الخاص للمعرض على شكل كتاب قصصي وورشة قرع خليجية مع الدكتور غازي فيصل المليفي وبروفات على موسيقى الجاز في مركز الفنون وعرض الوثائقي الجديد حول فرقة بوم ديوان الكويتية الإماراتية وغيرها من الانشطة الرياضية واللياقة البدنية، بما في ذاك كرة السلة وكرة القدم ومجموعة من أدوات قياس الأداء البدني ويمكن للعائلات قضاء أوقات مليئة بالمرح من خلال أنشطة مناسبة لجميع الأعمار.

وتشكل الفعالية فرصة للطلاب المحتملين للاطلاع على البرنامج الأكاديمي المبتكر لجامعة نيويورك أبوظبي، حيث يمكنهم زيارة منطقة القبول للتعرف على جامعة نيويورك أبوظبي وكيفية التقديم. وتتوفر جولات في الحرم الجامعي بقيادة الطلاب لجميع الضيوف.