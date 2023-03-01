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جامعة الفجيرة تكرم أوائل الخريجين

سعيد الرقباني مع الطلبة المكرمين (من المصدر)
2 مارس 2023 02:24

الفجيرة (الاتحاد)

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برعاية وحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة، كرمت الجامعة أوائل الخريجين لدفعة خليفة 2022 وعقدت الاجتماع الدوري الذي يعقد كل فصل دراسي بين الطلبة وإدارة الجامعة. حضر الاحتفال الدكتور سامح غوانمة، مدير الجامعة، والدكتور غسان القيمري، نائب مدير الجامعة، والعمداء والمديرون الإداريون والطلبة.
 وتأتي المبادرة ضمن جهود الجامعة في تعزيز روح العمل الجماعي والتشاركية بين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة، وتعزيز العلاقات بينهم لتحقيق رؤية الجامعة في تطوير برامجها الأكاديمية، وتوفير بيئة تعليمية متميزة وملائمة لاحتياجات الطلبة والمجتمع.
 ومن جهته، أشار معالي الرقباني إلى أن التكريم يعد تقديراً للجهود التي بذلها الخريجون خلال سنوات الدراسة، وتشجيعاً للطلبة على السعي لتحقيق أقصى إمكاناتهم.
وأضاف أن الجامعة تسعى دائماً لتوفير بيئة تعليمية متميزة ومواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة، من خلال تحديث المناهج الدراسية، وتوفير المنصات التعليمية الإلكترونية، وتطوير نظام التقويم والمراجعة الداخلية للبرامج الأكاديمية.
 وأعرب الدكتور سامح غوانمة، مدير الجامعة، عن سعادته بعقد الاجتماع الدوري وتقديم التكريم للخريجين الأوائل، مؤكداً أن الجامعة تعمل على وضع خطط عمل قائمة على مبدأ التشاركية في الحوار والقرار لإجراء تغيير جوهري في عناصر ومواصفات العملية التعليمية، وتعزيز دور الطالب والشركاء من «الخريجين، اللجان الاستشارية، الشركات، المجتمع المحلي» لتحقيق التميز في الخريج.
 وفي نهاية الحفل، أشاد الحضور بالجهود المبذولة، وأكدوا أهمية دور الجامعات في تطوير المجتمعات من خلال تأهيل الخريجين لتحمل المسؤولية والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد.

جامعة الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
سعيد الرقباني
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