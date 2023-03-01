انطلاق «بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

انطلقت أمس بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء والتي تنظمها هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع الشركاء والجهات المشاركة، في مدينة خليفة حيث يتنافس رجال الإطفاء من مختلف الجهات المشاركة في الدولة وتضم 12 جهة مشاركة و20 فريقاً و80 إطفائياً مشاركاً، وبمشاركة فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والدفاع المدني دبي، والدفاع المدني الفجيرة، ومطار أبوظبي الدولي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، وأدنوك، واينوك، وشركة جاهزية، وميناء كيزاد، وشرطة دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي. وأكد العقيد عيسى عبدالله المرزوقي، مدير بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء، أن الهدف من عمل البطولة تكريم رجال الإطفاء وتقدير جهودهم الجبارة للحد من الخسائر، وتعزيز الوعي برسالتهم ومواقفهم الإنسانية النبيلة وتضحياتهم المشرفة بأرواحهم من أجل مجتمعهم، والتعريف بالأعمال البطولية والإنسانية التي يقوم بها رجال الإطفاء وتعزيز لياقتهم البدنية وقدرتهم على التحمل والابتكار وتبادل المهارات بين رجال الإطفاء، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر الحريق.

وأوضح المرزوقي أن المنافسات تضم 6 تحديات تركز على اختبار قوة المشاركين وقدرتهم على التحمل، وتعكس تلك التحديات التي يعيشها رجال الإطفاء على أرض الواقع. وسيبدأ التحدي الأول بصعود برج مكون من أربعة طوابق، ويحملون خلالها مجموعة من المعدات تتضمن حمل خرطوم حريق وزنه 20 كغ وقطره 100 ملم ووضعه في صندوق حاوية، يليه إجراء عملية اقتحام باستخدام مطرقة وضرب عارضة حديدية وزنها 100 كجم بهدف تحريكها لمسافة خمسة أقدام. أما التحدي الرابع فهو الجري حول مجموعة من فوهات إطفاء الحريق الموضوعة بشكل حلزوني لمسافة 43 متراً، يتبعها تحدي سحب خرطوم إطفاء مضغوط بالمياه والتقدم به لمسافة 35 متراً وإطلاق الماء نحو الهدف. أما التحدي السادس والأخير، فهو عبارة عن إنقاذ دمية وزنها 80 كجم وسحبها لمسافة 35 متراً.

ولفت إلى أن تحديات البطولة مستمدة من الواقع اليومي لعمل رجل الإطفاء، حيث إنها تساهم في تقييم مهارات المشاركين، إذ تعد تسليطاً للضوء على التضحيات التي يقوم بها رجال الإطفاء في سبيل خدمة الوطن والحفاظ على سلامة المجتمع والعمل تحت الظروف الصعبة والضغوطات الكبيرة.

الجدير بالذكر أنه بعد النجاحات الكبيرة التي تم تحقيقها في تنظيم بطولات التحدي في دولة الإمارات والخليج خلال 10 سنوات، تشارك شركة 911 في تنظيم الفعاليات والتدريب على مكافحة الحرائق والإنقاذ بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفع المدني، وذلك لتقديم بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء تزامناً مع اليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك لتسليط الضوء في المقام الأول على رجال الإطفاء والإنقاذ وبمشاركة كافة أفراد المجتمع في أجواء رياضية تنافسية، وتعتبر هذه المسابقات بمثابة الاختبار الحقيقي لقوة ولياقة وتحمل هؤلاء الأبطال. كما ويتسابق المتنافسون وجهاً لوجه بأقصى سرعة، حيث يقومون بمحاكاة الأحداث والمهام الواقعية التي يواجهونها أثناء مكافحة الحرائق والإنقاذ، من خلال أداء سلسلة تتكون من 6 مهام، تتم إما بشكل فردي أو جماعي. ويجمع هذا التحدي الذي سيستمر لمدة 3 أيام أكثر من 150 من أسرع وأقوى رجال الإطفاء والإنقاذ في الدولة من جميع القطاعات المختلفة للمشاركة والتنافس في الاختبار الحقيقي للياقة والقوة البدنية لأبطال خط الدفاع الأول.

يشار إلى أن المشاركة ستكون حصرية على القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضم جميع إدارات وهيئات الدفاع المدني وإدارات الإطفاء والإنقاذ والسلامة من قطاع النفط والغاز، وإدارة الإطفاء والإنقاذ والسلامة من قطاع الطيران وإدارة الإطفاء والإنقاذ في الموانئ البحرية، وإدارة الإطفاء والإنقاذ بالقوات المسلحة، وخدمات الإطفاء والطوارئ لمحطة توليد الكهرباء، بالإضافة إلى فرق الإطفاء والإنقاذ في المنطقة الصناعية.