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«شرطة أبوظبي» تعزز ثقافة المعرفة

ناصر الساعدي
2 مارس 2023 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

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تنفذ شرطة أبوظبي مجموعة من المبادرات والفعاليات الهادفة إلى تحفيز المنتسبين على القراءة والمعرفة خلال شهر مارس المقبل 2023، تزامناً مع شهر الإمارات للقراءة تحت شعار «الإمارات تقرأ»، وذلك ضمن اهتمامها بنشر وتعزيز المعرفة وتحفيز المنتسبين على القراءة لإرساء أسس التنمية الحضارية، وبناء مجتمع معرفي متطور، وتعميم المعرفة بين المنتسبين.
وأكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن شهر القراءة يعد أولوية رئيسة في أجندة شرطة أبوظبي السنوية، إيماناً بأهمية القراءة في دعم ونشر المعرفة وصقل المواهب الإبداعية وتنميتها.
وذكر أن القطاعات الشرطية كافة تشارك بتنظيم مبادرات متنوعة لشهر القراءة، دعماً منها لترسيخ ثقافة القراءة وتحويلها إلى ممارسة يومية للتطوير الذاتي والفكري بمختلف القضايا الحياتية، ومن أبرز مبادرات قطاع المالية والخدمات تنظيم زيارات للمكتبات وركن الخط العربي، فيما ينظم قطاع أمن المجتمع فعالية تحدي مدارس الفرجان وتحدي القراءة الرقمي وفعاليات مخصصة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والأحداث، وتستضيف أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية طلبة المدارس لتنفيذ فعالية خاصة بالقراءة.

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