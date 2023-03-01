الخميس 2 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي تستعرض بحثاً طبياً في مؤتمر بأميركا

حمد محمد الكعبي خلال استعراض البحث (من المصدر)
2 مارس 2023 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سيتي والتعاون يفتتحان «الجولة 24» في «دوري الأولى»
"العربية أبوظبي" تبدأ رحلاتها المباشرة إلى باكو

استعرضت شرطة أبوظبي نتائج مشروع بحث قياس كفاءة العسكريين الأول من نوعه في أكبر مؤتمر عالمي للعلاج الطبيعي عقد في الولايات المتحدة الأميركية، وأشرف على تطبيق البحث أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالتعاون مع جامعة لوما ليندا الأميركية بعد الاعتماد من مجلس المراجعة المؤسسية للأبحاث العلمية بدائرتي صحة أبوظبي والولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح الرائد حمد محمد الكعبي طبيب العلاج الطبيعي في شرطة أبوظبي أن مشروع بحث قياس كفاءة العسكريين يعد أول بحث سرير محكم على مستوى شرطة أبوظبي ويركز على تخفيف الإصابات وآثارها خلال الدورات العسكرية.
وشرح طريقة البحث ونتائجه والإجابة على أسئلة الحضور خلال المؤتمر موضحاً أنه يعزز دور شرطة أبوظبي في استخدام البحث العلمي السريري واستخدم أفضل الممارسات العالمية لمواجهة تحديات العمل واختيار أفضل الحلول المدعومة بنتائج الأبحاث العلمية.

الإمارات
أبوظبي
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
اليوم 11:29
علماء يكتشفون ممرا في الهرم الأكبر بالجيزة
دنيا
علماء يكتشفون ممرا في الهرم الأكبر بالجيزة
اليوم 15:20
شولتس: سوف نحقق هدف حلف الأطلسي بإنفاق 2% من الناتج المحلي على الدفاع
عربي ودولي
شولتس: سوف نحقق هدف حلف الأطلسي بإنفاق 2% من الناتج المحلي على الدفاع
اليوم 15:07
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 15:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©