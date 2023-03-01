شرطة أبوظبي تستعرض بحثاً طبياً في مؤتمر بأميركا

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت شرطة أبوظبي نتائج مشروع بحث قياس كفاءة العسكريين الأول من نوعه في أكبر مؤتمر عالمي للعلاج الطبيعي عقد في الولايات المتحدة الأميركية، وأشرف على تطبيق البحث أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالتعاون مع جامعة لوما ليندا الأميركية بعد الاعتماد من مجلس المراجعة المؤسسية للأبحاث العلمية بدائرتي صحة أبوظبي والولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح الرائد حمد محمد الكعبي طبيب العلاج الطبيعي في شرطة أبوظبي أن مشروع بحث قياس كفاءة العسكريين يعد أول بحث سرير محكم على مستوى شرطة أبوظبي ويركز على تخفيف الإصابات وآثارها خلال الدورات العسكرية.

وشرح طريقة البحث ونتائجه والإجابة على أسئلة الحضور خلال المؤتمر موضحاً أنه يعزز دور شرطة أبوظبي في استخدام البحث العلمي السريري واستخدم أفضل الممارسات العالمية لمواجهة تحديات العمل واختيار أفضل الحلول المدعومة بنتائج الأبحاث العلمية.