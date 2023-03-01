شرطة دبي: لا قضايا مجهولة جنائياً ومرورياً

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن الجهود التي يقوم بها مركز شرطة حتا في منطقة الاختصاص، ساهم في تعزيز الأمن والأمان، خصوصاً في موسم الشتاء الذي شهد إقبالاً كثيفاً من الزائرين للاستمتاع بأجوائه، منوهاً إلى أن المركز لم يسجل أي قضية مجهولة في المجالين الجنائي والمروري على مدار الستة أعوام الماضية.

جاء ذلك خلال تفقده لمركز شرطة حتا، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، واطلع اللواء الجلاف على المؤشرات الاستراتيجية للمركز للعام 2022، والتي حقق فيها نسبة 98.75% في الشعور بالأمان في منطقة الاختصاص، ونسبة 100% في مؤشر الثقة في «مركز الشرطة القريب»، كما حقق المركز متوسط زمن استجابة الدوريات الأمنية للحالات الطارئة، بدقيقة و7 ثواني، وكان المستهدف 3 دقائق، في حين بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 5 دقائق و49 ثانية في العام 2022، وكان المستهدف 6 دقائق و50 ثانية.

كما اطلع اللواء الجلاف على نتائج فرقة الشجعان التخصصية للأمن السياحي وأمن الملاعب وتغطية الفعاليات والمناسبات المقامة بمنطقة الاختصاص، حيث نجح المركز في تغطية 42 فعالية وإنقاذ 10 سياح خلال العام الماضي، ممن قصدوا منطقة حتا للاستمتاع بأجوائها، وخرجوا عن المسارات الجبلية المحددة للتسلق.

ونوه اللواء الجلاف بجهود قسم السجلات المرورية، وحرصهم على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح، من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، ما أدى إلى تحقيق «صفر» قضية مرورية مجهولة خلال السنوات الماضية.