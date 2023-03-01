«شرطة أبوظبي» تسعد «أصحاب الهمم» في العين

العين (الاتحاد)

أسعدت شرطة أبوظبي أصحاب الهمم في فعالية مخيمهم السابع والذي أقيم تحت شعار «سعادتي بينهم» الذي نظمه مركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين لمدة ثلاث أيام في منطقة مبزرة السياحية بمشاركة مديرية شرطة العين و إدارة المرور والدوريات- العين و قسم شؤون الشرطة المجتمعية « كلنا شرطة» وقسم التفتيش الأمني « k9». وأكد العقيد مطر عبدالله المهيري مدير إدارة المرور والدوريات بالعين اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المجتمع ودعم المبادرات المجتمعية والإنسانية لافتاً إلى التعاون المستمر مع المؤسسات التربوية الساعية إلى دمج أصحاب الهمم بمؤسسات المجتمع وتوعيتهم وإسعادهم . واطلع زوار المخيم على أبرز الخدمات الشرطية المتميزة للجمهور، كما شاركت إدارة المرور والدوريات بفعاليات المخيم من خلال التعريف بمهام الدوريات المرورية « دورية السعادة و دورية الطفل « وجهودها في توعية السائقين ومستخدمي الطريق بقانون وأنظمة وقواعد المرور.