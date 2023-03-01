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مبادرات «مركز مسؤولية» في ملتقى « قضاء أبوظبي»

مبادرات «مركز مسؤولية» في ملتقى « قضاء أبوظبي»
2 مارس 2023 02:25

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد الدكتور المستشار محمد راشد الظنحاني، مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، أمس خلال الملتقى الإعلامي لدائرة القضاء بعنوان «جهود ومبادرات التوعية القانونية والمجتمعية» لمركز مسؤولية، المنظم من قبل دائرة القضاء أبوظبي عبر تقنية الاتصال المرئي، أن أكبر تحدي خلال العام الماضي كان في كيفية الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع وتوعيتهم بالخدمات التي يقدمها المركز لهم . 
واستعرض مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، ‎‎جهود ومبادرات المركز خلال العام الماضي والتي تضمنت: مشاركة دائرة القضاء في حملة مكافحة المخدرات لعام  والتوعية ضمن الأفلام التوعوية لدائرة القضاء لعام  2022 وحملة الوقاية من خطر الشائعات تحت عنوان (تجاهل الشائعة حماية وطن ومجتمع) والحملة التوعوية الداخلية للموظفين «كن مسؤولاً»، والحملة التوعوية الخارجية للموظفين العموميين «كن مسؤولاً» وحملة توعية أولياء الأمور والأطفال حول الجرائم الإلكترونية تحت شعار «خلك  Safe». 
ولفت مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، إلى أن البرامج التوعوية التي نفذها المركز خلال العام الماضي، تضمنت 4 حملات رئيسة، و7 محاضرات توعوية و8 حملات ثانوية ومشاركات توعوية خارجية. وبيّن أن الحملات الرئيسة تضمنت: الحملة التوعوية الخارجية للموظفين العموميين «كن مسؤولاً» واستغرقت 3 أشهر،وحملة التصدي للشائعات واستغرقت 3 أشهر، وحملة مكافحة المخدرات واستغرقت 6 أشهر.
ولفت الظنحاني إلى أن التوعية القانونية تتضمن الأيام العالمية والمشاركات الخارجية والبوستات وغيرها، حيث تتزامن الحملة التوعوية القانونية مع الأفلام التوعوية لشهر رمضان.

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مشاركات
قال الظنحاني: كما وشارك مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بركن تعريفي عن المركز والخدمات التي يقدمها. إضافة إلى نشر حملة مكافحة المخدرات في «دلما مول» من خلال 24 لوحة مضيئة وبلغ عدد زوار المول آنذاك  نحو مليون ونصف المليون زائر وبمعدل 20 ألف زائر تقريباً في اليوم.  
ولفت إلى أن الحملات التوعوية المقبلة للعام الجاري ستتضمن: حملة الإساءة للمؤسسات وحملة التوعية من السجائر الإلكترونية والحملة التوعوية من خطر الجرائم الإلكترونية والتعدي على الخصوصية.

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