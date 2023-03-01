حاكم رأس الخيمة يلتقي رئيس أذربيجان

التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم الأربعاء، فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وذلك في العاصمة باكو، بالتزامن مع ترؤس سموه وفد الدولة المشارك في قمة حركة عدم الانحياز التي تعقد في العاصمة الأذرية باكو.
ونقل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فخامة الرئيس الأذربيجاني، وتمنيات سموه لفخامته موفور الصحة والعافية، ولأذربيجان وشعبها مزيداً من التقدم والنماء. فيما حمل فخامته صاحب السمو حاكم رأس الخيمة تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة، وتمنياته لسموه موفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.
وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة برئاسة أذربيجان لقمة حركة عدم الانحياز، وما ستسفر عنه من نتائج وتوصيات من شأنها الإسهام في تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء، متمنياً سموه لجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
بدوره، أشاد الرئيس إلهام علييف بعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين الصديقين، وما شهدته من تطور وتقدم في العديد من المجالات في السنوات الماضية، مثمناً مشاركة دولة الإمارات في القمة بوفد رفيع المستوى.
وتناول سموه ورئيس أذربيجان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، واستعرضا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومحمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، والدكتور يوسف السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وحمد أرحمه الشامسي، مدير مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.