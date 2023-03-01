توظيف ألف مواطن وتدريب 5 آلاف آخرين خلال 5 سنوات في قطاع الصرافة

أبوظبي (الاتحاد)

وقع الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وفردان حسن الفردان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان، مذكرة تفاهم يتم بموجبها إنشاء مركز لصناعة الكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع المالي، يكون مقره مركز «الابتكار بارك» التابع لـ «أبوظبي التقني» في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، بهدف إعداد وتأهيل ألف مواطن ومواطنة- من خريجي المؤسسات التقنية والمهنية التابعة لـ «أبوظبي التقني»، وكذلك المواطنين الباحثين عن عمل، ومن ثم توظيفهم في منصات الصرافة التابعة لمجموعة الفردان خلال خمس سنوات.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي، عقب توقيع المذكرة في «الابتكار بارك»، إنها تأتي في إطار تحقيق استراتيجية المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي، الرامية إلى زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يتوافق مع رؤية مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وسعيه المستمر لتدريب وتمكين المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي من خلال خطة واضحة لتدريب الباحثين عن عمل، وتعزيز قدرات العاملين وتطويرها، بما يضمن لهم العمل والتوظيف في مؤسسات مشهود لها بالتميز والكفاءة، مشيراً إلى أنه بموجب هذه المذكرة يقوم الفردان للصرافة بتدريب وتطوير مهارات خمسة آلاف مواطن خلال 5 سنوات، وكذلك إعداد البرامج التدريبية المتخصصة، كما تتولى لجنة مشتركة من الجانبين مهمة الإشراف على سير العمل وتطبيق بنود هذه الاتفاقية التي تشكل أهمية كبيرة لصناعة الكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع المالي، باعتباره من مجالات العمل الحيوية في القطاع الخاص.

واختتم الشامسي تصريحه قائلاً: «كما يعمل مركز أبوظبي التقني حالياً بالتنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) وهيئة الموارد البشرية، لتنفيذ برامج أخرى لتدريب المواطنين، وتمكينهم من العمل في تخصصات أخرى ذات أهمية استراتيجية في سوق العمل، وهو الأمر الذي يؤكد مدى نجاح برامج (أبوظبي التقني) في تمكين شباب الإمارات من التوظيف في مؤسسات رائدة في القطاع الخاص».

من ناحيته، أشاد غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بالتعاون البناء بين مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ومجموعة الفردان للصرافة، في دعم الجهود الحكومية الرامية لتمكين جيل جديد من الشباب الإماراتي، القادر على خوض مجالات العمل كافة في القطاع الخاص والمصرفي، وفق أعلى معايير التنافسية، وتوفير الفرص كافة لإثبات كفاءاتهم وقدراتهم المتميزة.

وأشار المزروعي إلى حرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على دعم مثل هذه الاتفاقيات المهمة والمبتكرة، وتشجيع التعاون بين شركائه الاستراتيجيين كافة، من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، مؤكداً أن استراتيجية مجلس التنافسية تستهدف تعزيز كل الإمكانات والبرامج والمبادرات للمساهمة في تعريف وجذب الشباب الإماراتيين للاستفادة والمشاركة في البرامج ودورات التدريب المميزة، والتي من ضمنها الدورات المخطط إقامتها في المركز الجديد لصناعة الكوادر الوطنية المتخصصة في قطاع الصرافة، بحيث يتكامل مع أهداف برنامج «نافس» ومبادراته المتنوعة.

وأكدت أمل ناصر الجابري، مدير عام هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، أن الهيئة تدعم الجهود الرامية كافة لدفع عجلة التوطين في القطاع الخاص من خلال تأهيل وإعداد الكوادر والكفاءات المواطنة، بما يلبي طموحاتهم واحتياجات سوق العمل في الإمارة، مشيرة إلى أن الهيئة تواصل العمل من خلال دورها المحوري في تعزيز وتطوير رأس المال البشري لخدمة جميع المستهدفات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، وفق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، وبما يصب في مصلحة دولة الإمارات ومواطنيها.

من جهته، قال فردان حسن الفردان إن الفردان للصرافة فخورة بهذا المذكرة التي ترسخ التعاون الوطني الهادف مع مركز أبوظبي التقني، ذي الريادة في قطاع التعليم التقني والمهني، والمشهود له في مجالات إعداد وتأهيل شباب وفتيات الوطن للعمل في التخصصات الحيوية كافة، مؤكداً أن الفردان للصرافة يهمها بالتأكيد استقطاب خريجي «أبوظبي التقني» للعمل فيها، بما يضمن اكتساب كفاءات وطنية تتسابق عليها مختلف المؤسسات، وتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن.