حالة جوية على الدولة من الأربعاء إلى السبت

إبراهيم سليم (أبوظبي) تشهد الدولة حالة جوية خلال الفترة من الأربعاء 1 إلى السبت 4 مارس 2023، حيث تتأثر الدولة بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال، تصاحبه كتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا، وتشكيلات من السحب العالية والمتوسطة، تتحرك من الغرب إلى الشرق، يصاحبها سقوط أمطار. وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أنه ونتيجة لوجود الجبال شرقاً فمن المتوقع تكون بعض السحب الركامية.ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة وعلى فترات غرباً، ثم تمتد على بعض المناطق الشمالية والشرقية من الدولة، يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. ولفت المركز إلى أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار. وعن حالة البحر خلال تلك الفترة، يكون متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عُمان.