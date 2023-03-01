الخميس 2 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حالة جوية على الدولة من الأربعاء إلى السبت

أمطار على أبوظبي
1 مارس 2023 18:10

إبراهيم سليم (أبوظبي)
تشهد الدولة حالة جوية خلال الفترة من الأربعاء 1 إلى السبت 4 مارس 2023، حيث تتأثر الدولة بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال، تصاحبه كتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا، وتشكيلات من السحب العالية والمتوسطة، تتحرك من الغرب إلى الشرق، يصاحبها سقوط أمطار.
وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أنه ونتيجة لوجود الجبال شرقاً فمن المتوقع تكون بعض السحب الركامية.ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة وعلى فترات غرباً، ثم تمتد على بعض المناطق الشمالية والشرقية من الدولة، يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.
ولفت المركز إلى أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار. وعن حالة البحر خلال تلك الفترة، يكون متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

أخبار ذات صلة
«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار في مارس
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
منخفض جوي
منخفض جوي سطحي
حالة جوية
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
اليوم 11:29
شولتس: سوف نحقق هدف حلف الأطلسي بإنفاق 2% من الناتج المحلي على الدفاع
عربي ودولي
شولتس: سوف نحقق هدف حلف الأطلسي بإنفاق 2% من الناتج المحلي على الدفاع
اليوم 15:07
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
الإمارات
تنبيه مهم من الوطني للأرصاد
اليوم 15:03
سيتي والتعاون يفتتحان «الجولة 24» في «دوري الأولى»
الرياضي
سيتي والتعاون يفتتحان «الجولة 24» في «دوري الأولى»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©