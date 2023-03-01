الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً وتتكون بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار، خاصة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 08:21 والجزر الأول عند الساعة 17:09 والجزر الثاني عند الساعة 03:34.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:24 والمد الثاني عند الساعة 06:42 والجزر الأول عند الساعة 12:56 والجزر الثاني عند الساعة 02:37.