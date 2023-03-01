بدء تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية و«الأجيال» للعام الدراسي المقبل

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل للطلبة في المدارس الحكومية لجميع المراحل الدراسية، والتسجيل لنقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية، إلى جانب التسجيل في مدارس الأجيال ومسار النخبة للعام الدراسي 2023-2024، وذلك خلال الفترة ما بين 1 مارس إلى 24 مارس 2023. وبينت المؤسسة بأنه سيتم فتح باب التسجيل للالتحاق بالمدارس الحكومية للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في مرحلة رياض الأطفال الأولى والثانية والصف الأول، بالإضافة لطلبة دول مجلس التعاون. ويقبل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال الأولى كل من أكمل 4 سنوات، وفي رياض الأطفال الثانية 5 سنوات، وللصف الأول 6 سنوات من دون أن يتجاوز 8 سنوات، على أن يتم الطالب العمر المطلوب في 31 أغسطس من نفس العام الذي يقبل فيه.

وبيّنت المؤسسة أن التسجيل في مدارس الأجيال سيبدأ من 1 مارس إلى 24 مارس 2023 لطلبة الصف الأول، فيما ستبدأ الفترة الثانية لطلبة الصف الثاني إلى الرابع من 1 يونيو إلى 26 يونيو 2023. ويستهدف التسجيل الطلبة المواطنين ومن في حكمهم وأبناء المواطنات، وستكون الأولوية بالتسجيل للطلبة الموجودين حالياً في مدارس الأجيال والراغبين بالانتقال إليها، أو وجود الطلبة ضمن النطاق الجغرافي للمدرسة. وبينت المؤسسة أنه بالإمكان التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي 2023-2024 من خلال خدمة التقديم على طلب وقبول طالب في المدرسة الحكومية.



شروط التسجيل في النخبة

وبينت المؤسسة أنه يبدأ التسجيل لمسار النخبة من 1 إلى 8 مارس من الصف الخامس إلى الصف الثامن، محددة عدة شروط للالتحاق، منها أن يكون الطالب من مواطني الدولة أو من أبناء المواطنات، وتوفّر مقعد دراسي في المرحلة الصفية، وكذلك حصول الطالب على معدل 90 في مادة الرياضيات و90 في مادة اللغة الإنجليزية و85 في مادة العلوم وذلك للراغبين بالالتحاق بالمسار من طلبة الصف الرابع، فيما يشترط لبقية الصفوف حصول الطلبة على معدل 80 في مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية.