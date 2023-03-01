8 مدارس حكومية جديدة تنضم إلى نموذج «الأجيال»

دينا جوني (دبي)



أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم عن انضمام ثماني مدارس حكومية جديدة إلى نموذج «مدارس الأجيال» للعام الدراسي المقبل 2023-2024، ليصبح إجمالي عدد المدارس المطبقة للنموذج 18 مدرسة.وتجمع مدارس «الأجيال» بين المنهج الوطني المعتمد في اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، وبين المنهج الأميركي في الحقول المعرفية مثل الرياضات والعلوم وغيرها. كما سيعزز النموذج الجديد من الهوية الوطنية ومن تنافسية المنظومة التعليمية.

ويتوفّر في المدارس العشرة التي بدأت تطبيق نموذج مدارس الأجيال في العام الدراسي 2022-2023، صفوف من الصف الأول وحتى الخامس الابتدائي خلال العام الدراسي القادم 2023-2024، أما بالنسبة للمدارس الثمانية التي ستطبّق نموذج مدارس الأجيال خلال العام الدراسي المقبل، فسيتوفر فيها صفوف من الأول وحتى الرابع الابتدائي.

وأشارت «تعليم» أن مدارس الأجيال ستوفر المواصلات لطلبتها وفق نفس النظام المتبع في بقية المدارس الحكومية بالدولة، وذلك وفق النطاق الجغرافي للمدرسة، وفي حال رغبة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم وهم من خارج النطاق الجغرافي للمدرسة، فيتعين على ولي الأمر توفير المواصلات وتوقيع تعهد يفيد بذلك، وبالنسبة للزي المدرسي، فسيتوفر للصفوف المطبقة لنموذج مدارس الأجيال وفق نفس النظام المتبع في بقية المدارس الحكومية.

وأكدت أنه ستكون الأولوية بالتسجيل وفق معايير محددة، منها للطلبة الموجودين حالياً في مدارس الأجيال والراغبين بالانتقال، أو للطلبة ممن لديهم أخ أو أخت في المدرسة، أو وجود الطلبة ضمن النطاق الجغرافي للمدرسة.ويتوفر في المدارس الحكومية العشرة الأولى المطبقة لنموذج «مدارس الأجيال»، صف خامس لطلبتها الحاليين حصراً، وذلك خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024، كونها بدأت تطبيق النموذج في العام الدراسي الحالي.

والمدارس الجديدة هي مدرسة ابن تيمية في عجمان، مدرسة عمد بن عبد العزيز في عجمان، مدرسة الخران في رأس الخيمة، مدرسة لبنى بنت حباب في الفجيرة، مدرسة محمد بن راشد في دبي، مدرسة الحديبية في دبي، مدرسة وادي الحلو في الشرقية، ومدرسة الشيخة مريم بنت غانم الشامسي في الشارقة.وقد تمّ اعتماد نموذج مدارس الأجيال من قبل مجلس الوزراء لتطوير عدد من المدارس الحكومية - حلقة أولى، وهو أحد النماذج المتعددة لتوفير المزيد من الخيارات لأولياء الأمور وتوفير نماذج تعليمية يمكن من خلالها تحقيق تطلعات الدولة في مجال التعليم.وبدأت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تطبيق نموذج مدارس الأجيال في عشر مدارس حكومية حلقة أولى مع بداية العام الدراسي 2022-2023، وتتولى ثلاث مؤسسات تعليمية ذات خبرة من القطاع الخاص تشغيلها، وهي «تعليم» و«بلووم» و«الدار للتعليم»، تحت إشراف ومتابعة من قبل المؤسسة.