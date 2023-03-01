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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة البوسنة والهرسك بذكرى استقلال بلادها

محمد بن زايد يوجه رسالة شكر لأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي السابقين ويرحب بالأعضاء الجدد
1 مارس 2023 16:20

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة جيلكا تسيفانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة جيلكا تسيفانوفيتش.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي بوريانا كريشتو، رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك.

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