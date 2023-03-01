رئيس الدولة: تمنياتي لسفرائنا الجدد التوفيق في خدمة مصالح الدولة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، أداء القسم لسفراء الدولة المعينين لدى عدد من الدول الصديقة.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «شهدت أداء القسم لسفرائنا الجدد المعينين لدى عدد من الدول الصديقة.. تمنياتي لهم التوفيق في خدمة مصالح الدولة ومد جسور الصداقة والتعاون مع شعوب العالم».





















