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هطول أمطار الخير على أبوظبي

هطول أمطار الخير على أبوظبي
1 مارس 2023 07:32

هطلت أمطار متفاوتة الشدة، اليوم، على مناطق متفرقة في إمارة أبوظبي.

ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم ما يبشر بهطول مزيد من الأمطار.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأمطار
أبوظبي
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