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عمار النعيمي: الاستثمار الأمثل للمال في تنشئة أجيال

عمار النعيمي خلال جولته في المعرض وفي الصورة عبد العزيز بن حميد وراشد بن حميد (وام)
1 مارس 2023 01:29

عجمان (وام)

أكّد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حِرص قيادة دولة الإمارات الرشيدة واهتمامها بمؤسسات التعليم العالي التي تُعد النواة الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال سموه إن الاستثمار الأمثل للمال يكون في تنشئة أجيال من طلاب العلم والمبتكرين والمثقفين، وتعزيز مهاراتهم، ورعاية وصقل خبراتهم بالتدريب والتأهيل ونقل الخبرات إليهم من مختلف دول العالم وتطويرها لتخدم الاستراتيجية الوطنية في مجال التعليم العالي 2030 التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة.
جاء ذلك لدى افتتاح سموه أمس فعاليات النسخة العاشرة من معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب «AETEX2023» بمشاركة أكثر من 40 مؤسسة محلية ودولية تعليمية.
وأشاد سموه بالنهضة التي تشهدها دولة الإمارات في المجالات كافة، لاسيما مجال منظومة التعليم والتدريب وجعلها من أولوياتها، وصولاً لتصبح الإمارات الأولى عالمياً في التعليم.
وأوضح عبد الله المويجعي أنّ الإمارات تصدرت المرتبة الأولى عالمياً في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني ضمن مؤشر المعرفة العالمي 2022، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ولفت إلى أنّ قطاع التعليم في إمارة عجمان ساهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان بقيمة 881 مليون درهم خلال العام 2021، مقارنة بـ 857 مليون درهم خلال العام 2020.
من جانبه، قال سالم السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان: إن الغرفة تسعى من خلال تنظيم المعرض إلى الترويج لقطاع التعليم العالي في الإمارة محلياً ودولياً.

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الحضور
حضر مراسم افتتاح المعرض، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من مديري الدوائر المحلية والحكومية وكبار المسؤولين.

عجمان
عمار النعيمي
الإمارات
التعليم العالي
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