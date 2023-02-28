حاكم رأس الخيمة يستقبل الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، اللورد إدوارد أودني ليستر، الرئيس المشارك البريطاني لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، يرافقه سيمون بيني القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي، والمفوض التجاري للشرق الأوسط، وبرادلي جونز، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالضيوف، وتبادل معهم الأحاديث حول تعزير علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة على مختلف الصعد.

واطلع سموه من الرئيس المشارك البريطاني لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، على استراتيجية المجلس الجديدة لدعم الشراكة بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات الحيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، وغيرها. من جانبه، عبر اللورد إدوارد ليستر، وسيمون بيني، وبرادلي جونز، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.