وفد من كلية القيادة والأركان المشتركة يزور «الوطني»

أبوظبي (وام)

التقى طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، بمقر المجلس بأبوظبي، العميد ركن ضاوي محمد ضاوي الكعبي، نائب قائد كلية القيادة والأركان المشتركة والوفد المرافق له من موجهي ودارسي الدورة الـ32 المشتركة.

وفي بداية اللقاء، رحب طارق المرزوقي بوفد كلية القيادة والأركان المشتركة، ونقل لهم تحيات معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق، وتحقيق الأهداف المرجوة من زيارتهم اليوم لمقر المجلس.

وتطرق خلال اللقاء إلى رؤية الدولة ونهجها في التخطيط وتبني الاستراتيجيات واستشراف المستقبل، ونهج التسامح والتعايش والتواصل الحضاري، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار إلى إنجازات المجلس وطبيعة عمل أجهزته، مؤكداً حرص المجلس من خلال الدبلوماسية البرلمانية على نقل رؤية الدولة والتعبير عن مواقفها إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، والمبادرات الإنسانية الراسخة في كل بقاع الأرض، إلى جانب الجهود الكبيرة لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني والتنموي الذي يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في شتى أرجاء العالم تجسيداً للمبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات والمساعدات الإنسانية والتنموية والمعونات والدعم الذي تقدمه للمحتاجين والدول كافة دون النظر لأي اعتبارات دينية أو عرقية أو طائفية.

وأشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي الذي تزامن تأسيسه مع انطلاق مسيرة الاتحاد المباركة يضطلع، من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، بمسؤولية ودور مهم بالمشاركة في بناء دولةِ القانون والمؤسسات وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار، وعمل في تناسق تام وتعاون فعال مع الحكومة.

من جانبه، ثمن العميد ركن ضاوي محمد ضاوي الكعبي، نائب قائد كلية القيادة والأركان المشتركة، والوفد المرافق الذي ضم عدداً من الموجهين ودارسي الدورة الـ32 المشتركة، الدور المهم والفاعل الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي على الصعيدين الداخلي والخارجي في خدمة المجتمع والدولة، معربين عن شكرهم لحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال زيارتهم للمجلس.

وقال الكعبي: «إن هذه الزيارة تأتي كإحدى خطوات الدراسة التي تقوم بها كلية القيادة والأركان المشتركة في إطار برنامج الزيارات للمؤسسات والجامعات التي من شأنها أن تساهم في مساعدة الكلية بالدور المنوط بها، وإنجاز مهمتها».

واستعرض الدكتور عبد السلام الحمادي، مدير مكتب الثقافة البرلمانية بالمجلس، اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية، ومراحل تطور الحياة البرلمانية في الدولة، ودور الأمانة العامة في تقديم الدعم الفني والتقني لأجهزة المجلس.