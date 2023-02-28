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شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس موزمبيق

شخبوط بن نهيان لدى لقائه رئيس موزمبيق (وام)
1 مارس 2023 01:26

أبوظبي (وام) 

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة فيليب نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، وبحث معه خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة مابوتو تعزيز العلاقات الثنائية البناءة بين دولة الإمارات وموزمبيق.
وهدف اللقاء إلى استعراض الفرص المستقبلية للتعاون بين دولة الإمارات وموزمبيق في مختلف القطاعات الحيوية، كالتجارة والاستثمار والسياحة. وأكد الطرفان أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وعبرا عن الحرص على العمل المشترك لتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين لتحقيق المنافع المتبادلة.
ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الرئيس نيوسي وتمنياتهما لفخامته ولشعب موزمبيق بالمزيد من النماء والازدهار.

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تعزيز العلاقات
وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان: «سعدت بلقاء الرئيس نيوسي، وبحثنا سبل تعزيز العلاقات بين بلدينا. تعد موزمبيق شريكاً مهماً لدولة الإمارات في العديد من المجالات، ونحن نتطلع إلى استكشاف سبل جديدة للتعاون المثمر المتبادل». وتتمتع دولة الإمارات وموزمبيق منذ عدة عقود بعلاقة وطيدة، والتعاون بينهما يشمل العديد من المجالات من بينها الطاقة والبنية التحتية والتنمية.
وتأتي زيارة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إلى مابوتو للتأكيد على التزام دولة الإمارات بتعزيز هذه العلاقات، واستكشاف فرص جديدة للتعاون المستقبلي بين البلدين الصديقين.

الإمارات
موزمبيق
شخبوط بن نهيان
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