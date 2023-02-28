حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير لوكسمبورغ

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، روبرت لاور، سفير دوقية لوكسمبورغ الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات ودوقية لوكسمبورغ، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

من جانبه، عبر السفير روبرت لاور، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.