عبدالله بن سالم القاسمي والشيوخ يحضرون أفراح بو سمنوه والشامسي بالشارقة

الشارقة (وام)

حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ عصام بن صقر القاسمي، مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله سالم أحمد بن سمنوه بمناسبة حفل زفاف نجله حمد إلى كريمة سيف محمد الزري الشامسي، والذي أقيم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

كما حضر الحفل الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الميناء والجمارك بالشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الضواحي والقرى بالشارقة، والشيخ محمد بن عبدالله القاسمي، والشيخ أحمد بن سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ محمد بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن طارق القاسمي، والشيخ عبدالله بن محمد بن خالد القاسمي، والشيخ محمد بن خالد بن أحمد القاسمي، والشيخ صقر بن راشد بن خالد القاسمي، والشيخ مانع بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ سهيل بن علي آل مكتوم، والشيخ بطي بن سعيد آل مكتوم، والشيخ بطي بن حشر بن دلموك، والشيخ راشد بن عبيد آل مكتوم، إلى جانب عدد من رؤساء الدوائر والهيئات الحكومية بالدولة وكبار الضباط بوزارة الداخلية وأعضاء المجلس التنفيذي والاستشاري والبلدي بالشارقة، وكبار الشخصيات والمسؤولين والمدعوين وأهل العروسين.