«دبي للإعلام» يبحث سبل تعزيز الاقتصاد الإعلامي

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أهمية الدور المنتظر لقطاع الإعلام في المساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة التي حدّدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي جاءت كخارطة طريق واضحة لمستقبل التنمية الاقتصادية في الإمارة على مدار السنوات العشر المقبلة، وصولاً لمضاعفة حجم اقتصاد دبي، وجعلها واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم.

وقال سمو رئيس المجلس: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رفع سقف الطموحات بأجندة اقتصادية شاملة حددت مسارات العمل الأساسية للسنوات الـ 10 المقبلة.. بمستهدفات تصل إلى 32 تريليون درهم حتى 2033، ولا شك في أن قطاع الإعلام لا بد أن يكون مساهماً مؤثراً في تحقيق تلك المستهدفات، سواء من ناحية مواكبة مسيرة التنمية وإبراز حجم الإنجازات المتحققة في إطار تنفيذ أهداف الأجندة، أو على صعيد المشاركة كرافد اقتصادي له دوره في تعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة».

جاء ذلك خلال ترؤس سموه مجلس دبي للإعلام، والذي عُقد أمس، حيث ناقش المجلس جملة من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية المجلس وخطط عمله تأكيداً لمواكبتها لرؤية القيادة الرشيدة لمستقبل عملية التنمية وما تحمله من أهداف للمرحلة المقبلة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، ومن خلال المجتمع الإعلامي الضخم الذي نجحت دبي في تأسيسه، ويضم آلاف المقار الإقليمية والعالمية لشركات الإعلام الكبرى من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، ومن خلال النموذج المتطور الذي يعمل المجلس على إعداده لمنظومة العمل الإعلامي في الإمارة، تأكيداً لمكانة دبي كمركز عالمي للمواهب والابتكار والصناعات المرتبطة بالمستقبل.

حضر الاجتماع منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، والأعضاء، هالة يوسف بدري، ومالك سلطان آل مالك، وعبدالله حميد بالهول، وأمل أحمد بن شبيب، وعصام عبدالرحيم كاظم، ومحمد سليمان الملا،، ونهال بدري، أمين عام المجلس.

وأعلن سمو رئيس مجلس دبي للإعلام إطلاق مبادرة «رواد إعلام دبي» بهدف الاحتفاء بعطاء نخبة من جيل الرواد الذين أثروا المشهد الإعلامي في إمارة دبي، وشاركوا في ترسيخ أسسه، فضلاً عن توثيق خبراتهم وتحديد أفضل السبل للاستفادة من تجاربهم، والرصيد الكبير من الخبرات المتخصصة الذي راكموه على مدار سنوات طويلة من العطاء في هذا المجال، وبما يعين على دعم عملية تطوير القطاع الإعلامي في دبي.

وأكد سموه أن ما قدمه جيل الرواد من إعلاميّ دبي على مدار سنوات طويلة من جهود وعطاء، أثمر رصيداً مهنياً ومعرفياً لا يمكن إهماله، بل يجب أن يؤخذ في الحسبان عند وضع التصورات الخاصة برسم مستقبل القطاع، وقال سموه: «نقدّر إسهامات رواد إعلام دبي وما قدموه من عطاء وخدمات جليلة على مدار سنوات.. ونرى في تجاربهم وخبراتهم ركيزة ننطلق منها في مهمة تطوير القطاع والارتقاء بقدراته وتنافسيته... حريصون على تكريم كل جهد يخدم الوطن، ويسهم في إعلاء شأنه وخدمة مصالحه».

التثقيف الإعلامي

كما أطلق سموه «برنامج التثقيف الإعلامي» وذلك من أجل مواجهة التحديات التي تواجه صناعة الإعلام على مستوى العالم أجمع، وفي مقدمتها قضية المصداقية، لاسيما مع تعمد بعض الجهات الإعلامية تقديم أخبار مغلوطة أو تناول موضوع بعينه تناولاً سلبياً يشوبه الكثير من تشويه للحقائق.