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الإمارات

مسيرة لدعم أطفال السرطان في عجمان

خلال المسيرة (من المصدر)
1 مارس 2023 01:24

عجمان (الاتحاد)

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 نظمت جمعية الإمارات للسرطان فرع عجمان مسيرة طلابية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال، بالتعاون مع مدرسة الأقصى، بمشاركة عدد من الطلبة، وحضور حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية، مدير فرع جمعية الإمارات للسرطان في إمارة عجمان، وعبدالعزيز الوحيدي، رئيس قسم دعم الخدمات المساندة، وأعضاء من الهيئة التعليمية، ومتطوعي الجمعية.
وذكرت إدارة الجمعية أن المسيرة تهدف لتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم مرضى السرطان من الأطفال مادياً ومعنوياً، وجعل البسمة والتحدي والأمل والتفاؤل تغمر أجواء الحياة لديهم، ومحاولة لتخفيف وطأة عبء السرطان لدى المرضى وأسرهم.

عجمان
السرطان
جمعية الإمارات للسرطان
اليوم العالمي لسرطان الأطفال
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