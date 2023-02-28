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منتجات نزلاء «إصلاحية أبوظبي» في معرض E7

منتجات نزلاء «إصلاحية أبوظبي» في معرض E7
1 مارس 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت شرطة أبوظبي في معرض E7 الذي أقيم مؤخراً بمركز عجمان لريادة الأعمال، برعاية وحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.
وعرضت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي إبداعات ومنتجات حرفية وتراثية وتشكيلات مختلفة للنزلاء في المعرض، والتي تعكس اهتمام القيادة الشرطية بتأهيل النزلاء وإبراز جهودهم من خلال تخصيص جناح خاص لمنتجات نزلاء المؤسسة، ضم مشغولات يدوية ولوحات فنية إسهاماً في إثراء المنتجات وتنوّع المعروضات.
وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها المستمر بالمشاركة في مختلف المعارض والفعاليات التي تخدم المجتمع، ودعم تأهيل النزلاء في مختلف الجوانب المهنية والتعليمية والدينية والرياضية والصحية والإنسانية والنفسية، بهدف دمجهم بالمجتمع كأفراد أسوياء ومُنتجين.
ويعد هذا المعرض فريد من نوعه حيث سلط الضوء على المؤسسات والجهات المتميزة بإبداعاتها في المجالات المختلفة، ووفر تحت سقفه العديد من التشكيلات والمنتجات التي تلبي تطلعات أفراد المجتمع.

شرطة أبوظبي
عجمان
راشد بن حميد النعيمي
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