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«أوقاف دبي» تفتتح وقف المحميد

كبار الحضور خلال تدشين «وقف المحميد» (من المصدر)
1 مارس 2023 01:26

دبي (الاتحاد) 

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عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإقامة وقف صحي يساند جهود القضاء على الأمراض والأوبئة، ويدعم الدراسات والأبحاث الطبية، افتتحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ثاني وقف صحي يدعم القطاع الطبي وأبحاث الأمراض والأوبئة في الإمارة.
حضر افتتاح المشروع الخيري بتمويل من الدكتور وائل المحميد، في منطقة المرر بدبي، عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي، وعلي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، والدكتور وائل عبدالرحمن المحميد، والدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية بمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، النائب التنفيذي لمدير الجامعة، والدكتور عامر محمد الزرعوني، نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والخدمات المهنية. ويتكون الوقف من مبنى تجاري وسكني يضم ثلاثة محال تجارية وستة عشر شقة سكنية أقيمت على أرض تبلغ مساحتها 1.767 قدماً مربعة مسجّلة باسم «أوقاف دبي» بمنطقة المرر، حيث قُدّرت تكاليف الإنشاء والتشييد وقيمة قطعة الأرض بعشرة ملايين درهم.
وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، أن المشروع يأتي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تطوير الأنظمة الوقائية من خلال تبنّي استراتيجية صحية هدفها الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، وتوفير خطوة استباقية لأي تداعيات أو أزمات صحية محتملة.

محمد بن راشد
دبي
أوقاف دبي
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