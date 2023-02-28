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«رؤساء لجان الوطني» تناقش «مدونة القيم»

حمد الرحومي وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع (من المصدر)
1 مارس 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

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عقدت لجنة رؤساء اللجان للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعاً أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس اللجنة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة معالي الدكتور علي راشد النعيمي وكل من: محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، والدكتور طارق حميد الطاير، وعدنان حمد الحمادي، وحميد علي العبار الشامسي. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مسودة مدونة القيم البرلمانية وأدخلت التعديلات المناسبة عليها.
وتختص اللجنة بدراسة ما يحال إليها من هيئة المكتب أو رئيسه فيما يخص اللجان، شريطة ألا يتعارض مع اختصاصات اللجان النوعية وفق اللائحة، ودراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان، وتقديم تقارير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس.
كما تختص اللجنة بدراسة تطوير وتحسين نظم عمل اللجان، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس، وتنسيق ومتابعة مشروع خطة المجلس الرقابية وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها، وكذلك الإخطارات الزمنية عند دراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المحالة إليها وتقديم تقارير بشأنها إلى الهيئة، والتنسيق بشأن اقتراحات عقد الندوات، والزيارات الميدانية للجان المجلس، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها.

المجلس الوطني الاتحادي
دبي
الإمارات
حمد أحمد الرحومي
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