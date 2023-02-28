«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة وأمطار محتملة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى تهيئة الفرصة لتكوّن السحب الركامية التي صاحبتها أمطار ورياح نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى 40 كم/س أحياناً مثيرة للغبار على بعض المناطق الغربية، ويتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار محتملة خلال هذا الأسبوع، مع أجواء معتدلة من حيث درجة الحرارة.

وساد أمس طقس غائم جزئي إلى غائم ومغبر أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، خاصة الساحلية والشمالية والغربية، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية، إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم /س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

طقس غائم جزئياً

يتوقع أن يسود غداً طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، وقد تتكون بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

كما يتوقع أن يكون طقس الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وقد تتكون بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.