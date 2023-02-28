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«الاستدامة».. محاضرة في بلدية الشهامة

جانب من الحضور خلال المحاضرة (من المصدر)
1 مارس 2023 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بمركز بلدية الشهامة، محاضرة توعوية تثقيفية حول مفهوم الاستدامة، استهدفت مختلف شرائح المجتمع ضمن النطاق الجغرافي للمركز بهدف تعزيز معرفتهم، وإثراء وعيهم بقضايا الاستدامة المهمة، ومشاركة الأفكار لتطوير المبادرات التي تعود بالنفع على الجميع، وذلك بمناسبة إعلان عام 2023 «عام الاستدامة».
كما هدفت المحاضرة التي عقدت بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة في منتزه الشريعة، إلى تطوير العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركات المجتمعية، وتعزيز العمل الجماعي لمعالجة تحديات الاستدامة، ودورها في البحث عن حلول مبتكرة.
الجدير بالذكر، أن بلدية مدينة أبوظبي تنتهج نهجاً مستداماً في تطبيق برامجها ومشاريعها، وذلك حفاظاً على الموارد العامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: استخدام أحدث أنظمة التحكم بشبكات الري والمضخات (سكادا) والذي يتحكم بشبكة مياه الري آلياً، ويساهم في حفظ الثروة المائية، وخفض الكميات المفقودة، وإدارة استهلاك هذه الموارد الإدارة المثلى.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
بلدية الشهامة
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