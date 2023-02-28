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«تحديات التنشئة في العصر الرقمي» يؤكد أهمية التوعية الأسرية

«تحديات التنشئة في العصر الرقمي» يؤكد أهمية التوعية الأسرية
1 مارس 2023 01:24

الشارقة (وام)

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أكد مؤتمر «تحديات التنشئة في العصر الرقمي» على الإيجابيات التي تحققها التقنية الرقمية والدور المتميز لمواكبة التطور العلمي وما يعود على الأبناء من فوائد، مع مراعاة وجود صمام أمان من الجهات المختصة خاصة الأمنية، والأهم مراقبة ومتابعة الوالدين والمواكبة السريعة والتصدي لسلبيات الإنترنت المصاحبة لبعض البرامج.
وأوصى المؤتمر - الذي نظمته جمعية الاجتماعيين في الدولة واختتمت أعماله أمس - بعدة توصيات منها ضرورة عقد العديد من البرامج التدريبية والندوات التثقيفية ونشر التوعية الأسرية من قبل المؤسسات الحكومية والإعلام المحلي لإرشاد الأبناء وتعريف الوالدين بالأدوار التي ينبغي عليهم القيام بها لسد الفجوة الرقمية، والتركيز على الاحتياجات التربوية للمجتمع، والتضامن مع جميع الجهات المعنية. ودعا المؤتمر إلى تعزيز التواصل الإيجابي الاجتماعي ضمن ضوابط الجلسات الأسرية، والسماح بمنح مساحة حرة للأبناء من خلال الحوار الهادف والتفاعل البناء. وناقشت الجلسة الختامية 3 أوراق عمل هي «آثار التحول الرقمي في تعليم أصحاب الهمم» للدكتورة موزة سيف الدرمكي، و«الدور الأمثل لتعامل الوالدين والمربين مع الأبناء في العصر الرقمي» للدكتور سالم زايد الطنيجي، و«الحماية الرقمية للأبناء» لموزة سالم الشومي.

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