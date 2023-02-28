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«نيابة دبي» تكرم الموظفين المبتكرين

مكرمو «نيابة دبي» في لقطة تذكارية (من المصدر)
1 مارس 2023 01:24

دبي (الاتحاد)

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كرم المستشار عبدالله محمد كليب الطنيجي المحامي العام الأول، رئيس النيابة الكلية، الموظفين والوحدات التنظيمية والمتعاملين الفائزين في نظام إدارة الابتكار، ويأتي التكريم بهدف تعزيز الأفكار المبتكرة في مجال عمل النيابة العامة، ودعماً لجهود الحكومة المستمرة لنشر ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي عبر الاحتفال بالإنجازات والحلول الجديدة. وذلك تزامناً مع فعاليات النيابة العامة في أسبوع الابتكار بإمارة دبي تحت شعار «الإمارات تبتكر 2023».
 شمل التكريم الفائزين من الموظفين والوحدات التنظيمية في نظام إدارة الابتكار لعام 2022، وأصحاب الاقتراحات والأفكار المجدية، ومنسقي الاقتراحات الذين حققوا المؤشرات المستهدفة، والوحدة التنظيمية الأكثر تقديماً للاقتراحات، والوحدة التنظيمية الأكثر تطبيقاً للاقتراحات المجدية والأكثر موافقة على الاقتراحات، والوحدة التنظيمية التي قامت بالرد على الاقتراحات خلال الوقت المحدد.

دبي
نيابة دبي
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